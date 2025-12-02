Lançado edital de concurso para Guarda Municipal de cidade no interior de Goiás

No total, são ofertadas 30 vagas imediatas e 90 para cadastro de reserva

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás (Foto: Divulgação/Prefeitura de Valparaíso de Goiás)

Foi publicado o edital do concurso público para integrar a Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás, cidade localizada no entorno do Distrito Federal (DF).

No total, são ofertadas 30 vagas imediatas e 90 para cadastro de reserva.

As inscrições serão abertas no dia 08 de janeiro de 2026 e se estenderão até o dia 09 de fevereiro e devem ser feitas pelo site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), banca organizadora do certame. A taxa exigida será de R$ 100.

Vale destacar que, para o cargo de Guarda Municipal, é exigido ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva (prevista para o dia 08 de março), teste de aptidão física (12 de abril) e também passarão por curso de formação (entre 28 de agosto e 1º de novembro).

O resultado final do concurso público será divulgado no dia 18 de novembro de 2026.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!