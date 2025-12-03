Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify
Álbum de Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", também foi o mais escutado do ano
O porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify pela quarta vez. O astro do reggaeton conquistou essa posição também em 2020, 2021 e 2022. O streaming de música divulgou a lista completa dos artistas mais ouvidos do ano como parte de sua retrospectiva anual.
O álbum de Bunny, “Debí Tirar Más Fotos”, também foi o mais escutado do ano, enquanto “Die With a Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars, foi a música mais tocada.
No Brasil, os sertanejos Henrique e Juliano foram os artistas mais escutados pelo segundo ano consecutivo. Seu álbum, “Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)”, foi o de maior sucesso. A canção mais escutada foi “Tubarões”, de Diego e Victor Hugo.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DO SPOTIFY
Artistas mais escutados no mundo em 2025
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Músicas mais escutadas no mundo em 2025
- “Die With A Smile”, Lady Gaga e Bruno Mars
- “Birds of a Feather”, Billie Eilish
- “Apt.”, Rosé e Bruno Mars
- “Ordinary”, Alex Warren
- “Dtmf”, Bad Bunny
- “Back to friends”, Sombr
- “Golden”, Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters
- “Luther (with SZA)”, Kendrick Lamar e SZA
- “That’s so True”, Gracie Abrams
- “Wildflower”, Billie Eilish
Álbuns mais escutados no mundo em 2025
- “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny
- “KPop Demon Hunters”, KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys
- “Hit me hard and soft”, Billie Eilish
- “SOS Deluxe: Lana”, SZA
- “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter
- “Mayhem” , Lady Gaga
- “You’ll Be Alright, Kid”, Alex Warren
- “I’m the problem”, Morgan Wallen
- “GNX”, Kendrick Lamar
- “Un verano sin ti”, Bad Bunny
Artistas mais escutados no Brasil em 2025
- Henrique & Juliano
- Grupo Menos É Mais
- MC Ryan SP
- Jorge & Mateus
- Mc IG
- Zé Neto & Cristiano
- Matheus & Kauan
- MC Tuto
- Natanzinho Lima
- Filipe Ret
Músicas mais escutadas no Brasil em 2025
- “Tubarões – Ao Vivo”, Diego & Victor Hugo
- “P do Pecado – Ao Vivo”, Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- “Coração Partido (Corazón Partío) Ao Vivo”, Grupo Menos É Mais
- “Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo”, Danilo e Davi
- “Última Saudade – Ao Vivo”, Henrique & Juliano
- “Fui Mlk” – Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
- “Famosinha” – Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
- “Cópia Proibida”, Léo Foguete
- “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
- “Ilusão De Ótica – Ao Vivo”, Matheus & Kauan, Ana Castela
Álbuns mais escutados no Brasil em 2025
- “Manifesto Musical 2”, Henrique & Juliano
- “Churrasquinho 3”, Grupo Menos É Mais
- “O Céu Explica Tudo”, Henrique & Juliano
- “Obrigado Deus”, Léo Foguete
- “To Be”, Henrique & Juliano
- “333” , Matuê
- “Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2”, Racionais MC’s
- “Mayhem”, Lady Gaga
- “Transcende”, Lauana Prado
- “A Nata de Tudo – A Ovelha Negra”, Mc Negão Original