Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify

Álbum de Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", também foi o mais escutado do ano

Bad Bunny foi o artista mais ouvido no Spotify em 2025.
Bad Bunny foi o artista mais ouvido no Spotify em 2025. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify pela quarta vez. O astro do reggaeton conquistou essa posição também em 2020, 2021 e 2022. O streaming de música divulgou a lista completa dos artistas mais ouvidos do ano como parte de sua retrospectiva anual.

O álbum de Bunny, “Debí Tirar Más Fotos”, também foi o mais escutado do ano, enquanto “Die With a Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars, foi a música mais tocada.

No Brasil, os sertanejos Henrique e Juliano foram os artistas mais escutados pelo segundo ano consecutivo. Seu álbum, “Manifesto Musical 2 (Ao Vivo)”, foi o de maior sucesso. A canção mais escutada foi “Tubarões”, de Diego e Victor Hugo.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DO SPOTIFY

Artistas mais escutados no mundo em 2025

  • Bad Bunny
  • Taylor Swift
  • The Weeknd
  • Drake
  • Billie Eilish
  • Kendrick Lamar
  • Bruno Mars
  • Ariana Grande
  • Arijit Singh
  • Fuerza Regida

Músicas mais escutadas no mundo em 2025

  • “Die With A Smile”, Lady Gaga e Bruno Mars
  • “Birds of a Feather”, Billie Eilish
  • “Apt.”, Rosé e Bruno Mars
  • “Ordinary”, Alex Warren
  • “Dtmf”, Bad Bunny
  • “Back to friends”, Sombr
  • “Golden”, Huntr/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami, KPop Demon Hunters
  • “Luther (with SZA)”, Kendrick Lamar e SZA
  • “That’s so True”, Gracie Abrams
  • “Wildflower”, Billie Eilish

Álbuns mais escutados no mundo em 2025

  • “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny
  • “KPop Demon Hunters”, KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys
  • “Hit me hard and soft”, Billie Eilish
  • “SOS Deluxe: Lana”, SZA
  • “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter
  • “Mayhem” , Lady Gaga
  • “You’ll Be Alright, Kid”, Alex Warren
  • “I’m the problem”, Morgan Wallen
  • “GNX”, Kendrick Lamar
  • “Un verano sin ti”, Bad Bunny

Artistas mais escutados no Brasil em 2025

  • Henrique & Juliano
  • Grupo Menos É Mais
  • MC Ryan SP
  • Jorge & Mateus
  • Mc IG
  • Zé Neto & Cristiano
  • Matheus & Kauan
  • MC Tuto
  • Natanzinho Lima
  • Filipe Ret

Músicas mais escutadas no Brasil em 2025

  • “Tubarões – Ao Vivo”, Diego & Victor Hugo
  • “P do Pecado – Ao Vivo”, Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
  • “Coração Partido (Corazón Partío) Ao Vivo”, Grupo Menos É Mais
  • “Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo”, Danilo e Davi
  • “Última Saudade – Ao Vivo”, Henrique & Juliano
  • “Fui Mlk” – Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S
  • “Famosinha” – Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
  • “Cópia Proibida”, Léo Foguete
  • “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN
  • “Ilusão De Ótica – Ao Vivo”, Matheus & Kauan, Ana Castela

Álbuns mais escutados no Brasil em 2025

  • “Manifesto Musical 2”, Henrique & Juliano
  • “Churrasquinho 3”, Grupo Menos É Mais
  • “O Céu Explica Tudo”, Henrique & Juliano
  • “Obrigado Deus”, Léo Foguete
  • “To Be”, Henrique & Juliano
  • “333” , Matuê
  • “Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2”, Racionais MC’s
  • “Mayhem”, Lady Gaga
  • “Transcende”, Lauana Prado
  • “A Nata de Tudo – A Ovelha Negra”, Mc Negão Original

