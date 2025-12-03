Jovem que morreu em acidente entre Anápolis e Nerópolis é identificado
Vítima, que pilotava uma Honda CG, tinha 22 anos
Um jovem, de apenas 22 anos, foi vítima de um acidente fatal na GO-080, entre Anápolis e Nerópolis, na manhã desta quarta-feira (03).
A vítima foi identificada como João Victor, e seria motorista de aplicativo. Informações preliminares apontam para uma colisão entre ele, que trafegava uma Honda CG, e um caminhão.
Com a força do choque, o jovem acabou ficando caído em plena rodovia, onde também ficaram diversos pedaços danificados da motocicleta.
Apesar do socorro ter sido acionado, João Victor não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).
