Jovem que morreu em acidente entre Anápolis e Nerópolis é identificado

Vítima, que pilotava uma Honda CG, tinha 22 anos

Samuel Leão - 03 de dezembro de 2025

Jovem foi vítima de um acidente na rodovia que liga Anápolis à Nerópolis. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de apenas 22 anos, foi vítima de um acidente fatal na GO-080, entre Anápolis e Nerópolis, na manhã desta quarta-feira (03).

A vítima foi identificada como João Victor, e seria motorista de aplicativo. Informações preliminares apontam para uma colisão entre ele, que trafegava uma Honda CG, e um caminhão.

Com a força do choque, o jovem acabou ficando caído em plena rodovia, onde também ficaram diversos pedaços danificados da motocicleta.

Apesar do socorro ter sido acionado, João Victor não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

