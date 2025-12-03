Mais um acidente fatal é registrado na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis

Rodovia registra nova morte poucas horas após outro acidente grave

Da Redação - 03 de dezembro de 2025

Imagem mostra sirene da Polícia Militar. (Imagem: Ilustração)

Em menos de 24 horas após o motociclista João Victor, de 22 anos, perder a vida na GO-222 durante a manhã desta quarta-feira (03), mais um acidente fatal foi registrado no período da noite.

Por volta das 20h40, um homem ainda não identificado foi atropelado na altura do km 6, próximo ao ponto onde ocorreu a primeira ocorrência do dia.

O motorista acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito assim que chegou ao local. A Polícia Militar (PM) também foi acionada.

Segundo a corporação, a vítima já estava sem batimentos cardíacos e sem respiração.

