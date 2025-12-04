10 coisas que R$ 10 comprava nos supermercados e hoje fica impossível levar

Inflação acumulada dos últimos anos reduziu o poder de compra e afastou produtos populares da faixa de preço que antes cabia no orçamento das famílias

Isabella Valverde - 04 de dezembro de 2025

(Reprodução)

A mudança nos preços dos alimentos se tornou evidente para consumidores que comparam valores atuais com os de alguns anos atrás.

Uma quantia simples, como R$ 10, que antes garantia itens variados, hoje não cobre produtos básicos, mesmo nas redes mais competitivas.

A alta dos custos de produção, transporte e insumos levou alimentos essenciais para patamares mais elevados, o que tornou as idas ao supermercado um desafio constante.

Para muitas famílias, várias compras comuns deixaram de caber dentro de pequenos valores.

A seguir, confira dez produtos que já apareceram por até R$ 10 e que hoje dificilmente se aproximam dessa faixa.

1. Quilo de carne bovina

Cortes simples já custaram menos de R$ 10 em diversas regiões. Hoje ultrapassam esse valor com facilidade.

2. Caixa de bombom

Antes acessível para presentes e datas especiais, agora aparece com valores que superam R$ 15 e chegam perto dos R$ 20.

3. Pão francês (quilo)

O quilo do pão deixou de ser um item barato e passou a exigir maior planejamento, já que os preços aumentaram bastante.

4. Bandeja de ovos (dúzia)

O valor da dúzia subiu e raramente se aproxima da casa dos R$ 10, mesmo quando há maior oferta.

5. Arroz branco (1 kg)

O pacote de arroz ficou mais caro e não aparece mais com valores que antes eram considerados acessíveis.

6. Feijão carioca (1 kg)

O item essencial subiu de faixa e perdeu a característica de compra simples e barata.

7. Café em pó (500 g)

A elevação dos custos do grão levou o café a patamares mais altos, longe dos preços de anos anteriores.

8. Linguiça toscana (quilo)

A proteína já foi uma das opções mais econômicas, mas hoje aparece por valores bem superiores à faixa dos R$ 10.

9. Presunto fatiado

Pacotes pequenos de presunto tinham valores baixos em muitas redes. Hoje custam significativamente mais e exigem comparação constante de preços.

10. Frango resfriado (quilo)

O frango deixou a categoria de proteína barata e alcançou valores que dificilmente ficam próximos de R$ 10.

A variação desses produtos evidencia como a inflação alterou a dinâmica de consumo e reforçou a busca por promoções, marcas alternativas e substituições frequentes no carrinho.

