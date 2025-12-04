10 coisas que R$ 10 comprava nos supermercados e hoje fica impossível levar
Inflação acumulada dos últimos anos reduziu o poder de compra e afastou produtos populares da faixa de preço que antes cabia no orçamento das famílias
A mudança nos preços dos alimentos se tornou evidente para consumidores que comparam valores atuais com os de alguns anos atrás.
Uma quantia simples, como R$ 10, que antes garantia itens variados, hoje não cobre produtos básicos, mesmo nas redes mais competitivas.
A alta dos custos de produção, transporte e insumos levou alimentos essenciais para patamares mais elevados, o que tornou as idas ao supermercado um desafio constante.
Para muitas famílias, várias compras comuns deixaram de caber dentro de pequenos valores.
A seguir, confira dez produtos que já apareceram por até R$ 10 e que hoje dificilmente se aproximam dessa faixa.
1. Quilo de carne bovina
Cortes simples já custaram menos de R$ 10 em diversas regiões. Hoje ultrapassam esse valor com facilidade.
2. Caixa de bombom
Antes acessível para presentes e datas especiais, agora aparece com valores que superam R$ 15 e chegam perto dos R$ 20.
3. Pão francês (quilo)
O quilo do pão deixou de ser um item barato e passou a exigir maior planejamento, já que os preços aumentaram bastante.
4. Bandeja de ovos (dúzia)
O valor da dúzia subiu e raramente se aproxima da casa dos R$ 10, mesmo quando há maior oferta.
5. Arroz branco (1 kg)
O pacote de arroz ficou mais caro e não aparece mais com valores que antes eram considerados acessíveis.
6. Feijão carioca (1 kg)
O item essencial subiu de faixa e perdeu a característica de compra simples e barata.
7. Café em pó (500 g)
A elevação dos custos do grão levou o café a patamares mais altos, longe dos preços de anos anteriores.
8. Linguiça toscana (quilo)
A proteína já foi uma das opções mais econômicas, mas hoje aparece por valores bem superiores à faixa dos R$ 10.
9. Presunto fatiado
Pacotes pequenos de presunto tinham valores baixos em muitas redes. Hoje custam significativamente mais e exigem comparação constante de preços.
10. Frango resfriado (quilo)
O frango deixou a categoria de proteína barata e alcançou valores que dificilmente ficam próximos de R$ 10.
A variação desses produtos evidencia como a inflação alterou a dinâmica de consumo e reforçou a busca por promoções, marcas alternativas e substituições frequentes no carrinho.
