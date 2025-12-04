Acidente com caminhão na GO-174 deixa uma pessoa morta em Rio Verde

Equipes do Corpo de Bombeiros e do IML foram acionadas e se deslocaram até endereço

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito ocorrido na GO-174, envolvendo um caminhão, deixou uma pessoa morta. A situação aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira (04), em Rio Verde.

O Portal 6 apurou que o veículo de grande porte trafegava na altura do km 268 quando — por motivos ainda desconhecidos — acabou capotando e atingindo algumas casas da região conhecida como “Sem Terra”, localizada abaixo da descida do Rio Verdinho.

Imagens registradas por populares mostram o caminhão capotado em uma área tomada por vegetação e diversos destroços espalhados pelo local.

Logo após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e se deslocaram até o endereço.

Uma pessoa morreu em consequência da ocorrência. Ainda não há confirmação se a vítima era o motorista do caminhão ou um morador de uma das casas atingidas.

