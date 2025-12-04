Isenção do IPVA 2026: veja quem tem direito e como solicitar

Com novas regras estaduais e incentivos para veículos específicos, a isenção do IPVA 2026 pode garantir economia significativa para milhares de motoristas, mas o benefício não é automático e exige atenção às normas de cada estado

Gabriel Yuri Souto - 04 de dezembro de 2025

O IPVA é um tributo Estadual. (Foto: Reprodução)

A isenção do IPVA 2026 não segue uma regra única porque o imposto é estadual. Cada Secretaria da Fazenda define quem pode ser dispensado do pagamento, quais veículos se enquadram na isenção e como o processo de solicitação deve ser feito.

Essa variação cria dúvidas entre proprietários de carros antigos, pessoas com deficiência e donos de veículos elétricos ou híbridos, que frequentemente integram os grupos beneficiados.

É justamente essa diferença regional que obriga o motorista a consultar a legislação local antes do vencimento.

A partir de quantos anos um carro deixa de pagar IPVA no Brasil

Em grande parte do país, veículos antigos têm direito à isenção por idade. No entanto, os critérios mudam significativamente de estado para estado.

Em locais como São Paulo, os carros já ficam isentos quando completam 20 anos de fabricação. No Paraná e em Santa Catarina, o prazo também gira em torno de 20 anos, enquanto em regiões como Goiás e Minas Gerais a idade pode variar conforme resoluções internas.

Há ainda estados que exigem 30 anos ou mais para conceder o benefício, tratando-o como reconhecimento ao valor histórico do veículo.

Esse sistema faz com que dois carros idênticos possam ser isentos em um estado e tributados em outro, dependendo apenas da região onde estão registrados.

Quem costuma ter direito à isenção e por que os critérios variam tanto

Além dos veículos antigos, outros grupos aparecem entre os contemplados. Pessoas com deficiência podem solicitar a isenção desde que apresentem laudos atualizados e estejam com o veículo registrado para seu uso.

Já os carros elétricos e híbridos ganham destaque em estados que criaram incentivos para reduzir emissão de poluentes. Entidades filantrópicas e veículos de uso assistencial também podem receber o benefício, mediante comprovação documental.

Cada regra atende a objetivos diferentes, como inclusão, mobilidade sustentável ou preservação automotiva.

Por que muitos motoristas perdem o benefício por falta de solicitação

Boa parte dos motoristas acredita que a isenção do IPVA 2026 aparece automaticamente, mas isso nem sempre ocorre. Em muitos estados, o pedido precisa ser feito pelo proprietário, e a falta desse passo gera cobrança mesmo quando ele tem direito à dispensa.

Isso vale especialmente para PCDs ou entidades sociais, que precisam comprovar anualmente suas condições para manter o benefício.

Solicitar antes do prazo evita dores de cabeça e cobranças indevidas.

Como funciona o processo de solicitação e por que ele deve ser feito com antecedência

O pedido costuma ser feito nos sites do Detran ou da Secretaria da Fazenda. O proprietário precisa enviar documentos como RG, comprovante de endereço, CRLV e laudo médico quando necessário.

Após o envio, o órgão avalia os dados e atualiza o cadastro do veículo. A análise pode levar dias ou semanas, por isso a recomendação é fazer o processo com antecedência, principalmente no início do ano fiscal.

Essa etapa garante que o imposto não seja emitido antes da aprovação.

O que muda quando o veículo é vendido ou transferido para outro estado

Quando um veículo muda de proprietário ou é registrado em outro estado, a isenção pode deixar de valer. Alguns estados exigem novo pedido, enquanto outros reconhecem automaticamente o benefício, desde que o veículo atenda aos critérios locais.

Essa transição precisa ser acompanhada pelo proprietário, já que o não cumprimento das exigências faz com que o IPVA seja cobrado normalmente.

A atualização cadastral é essencial para manter o benefício válido.

