“Ozempic de pobre”: receita com mistura natural que auxilia no emagrecimento faz sucesso no Brasil

04 de dezembro de 2025

A busca por soluções naturais para auxiliar no emagrecimento continua ganhando força no Brasil, especialmente entre quem procura opções mais acessíveis. Nesse cenário, a combinação de chia, psyllium e linhaça vem sendo chamada nas redes sociais de “Ozempic de pobre”.

Embora o nome seja polêmico, a mistura se destaca por reunir ingredientes ricos em fibras, capazes de promover saciedade, melhorar o funcionamento intestinal e contribuir para o controle do peso de forma gradual.

A chia, uma das protagonistas da fórmula, é conhecida pela capacidade de absorver água e formar um gel que prolonga a sensação de estômago cheio.

Já o psyllium, fibra solúvel muito utilizada em suplementos, tem efeito semelhante: ele diminui a fome, retarda o esvaziamento gástrico e estabiliza picos de glicose, o que reduz impulsos por comida ao longo do dia. A linhaça entra como reforço nutricional, oferecendo ômega-3 vegetal, antioxidantes e mais fibras para melhorar a digestão.

A mistura dos três ingredientes cria um “combo funcional”, capaz de aumentar o volume no estômago e regular o trânsito intestinal, dois fatores que influenciam diretamente na perda de peso.

Quando consumida com água suficiente, essa combinação pode ajudar a reduzir a ingestão calórica, melhorar a sensação de bem-estar e até favorecer a saúde metabólica. Importante lembrar que o efeito depende de uso contínuo, hidratação adequada e rotina alimentar equilibrada.

Mesmo com o apelido popular, nutricionistas alertam que a receita não substitui medicamentos prescritos e não tem efeito rápido como o de fármacos para diabetes ou controle de apetite.

Ainda assim, o sucesso da mistura reflete uma tendência crescente: brasileiros apostando em soluções naturais, baratas e acessíveis para cuidar da saúde. Para muitos, a fórmula de chia, psyllium e linhaça se tornou uma aliada no início de uma rotina mais saudável, sem promessas milagrosas, mas com benefícios reais para o dia a dia.

– 100g de chia;

– 100g de psilium;

– 100g de linhaça.

Modo de preparo

Coloque uma colher da mistura em um copo de água até virar uma espécie de gel que vai te deixar em alto estado de saciedade.

Confira mais detalhes da receita:

