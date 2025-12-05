A capital só ficou atrás de Vitória no ranking das melhores cidades do Brasil

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

As melhores cidades do Brasil sempre chamam a atenção, e entender por que algumas se destacam tanto ajuda qualquer pessoa a enxergar o país de um jeito diferente.

Quando surge um novo ranking nacional, é natural querer saber quais critérios foram usados, quais cidades melhoraram e, claro, quais ficaram no topo.

Por isso, vale a pena olhar com calma para o resultado mais recente, que colocou Curitiba em uma posição de destaque e reacendeu a discussão sobre qualidade de vida, inovação e desenvolvimento urbano.

Curitiba e seu novo reconhecimento

Curitiba foi eleita a segunda melhor cidade do país no ranking “As Melhores Cidades do Brasil”, elaborado pela agência Austin Rating e divulgado pela revista “Veja Negócios” em novembro de 2025.

Na prática, isso significa que a capital paranaense se destacou em várias áreas importantes e, mais uma vez, apareceu entre as melhores cidades do Brasil.

Ela ficou atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo, e, logo depois, vieram Indaiatuba, São Paulo, Barueri, Maringá, São José dos Pinhais, Jundiaí, Santana de Parnaíba e São Bernardo do Campo.

O que o ranking realmente avalia

O estudo analisou 5.570 municípios e usou um índice amplo para medir o desempenho das cidades: o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD).

Ele reúne 253 indicadores divididos em quatro pilares — Fiscal, Econômico, Social e Digital.

É justamente essa combinação que torna o resultado tão completo.

Ao olhar para tantos fatores ao mesmo tempo, o ranking consegue mostrar quais municípios entregam qualidade de vida de forma equilibrada.

Assim, Curitiba acabou se destacando novamente entre as melhores cidades do Brasil por apresentar bom desempenho em praticamente todas as áreas avaliadas.

Por que isso importa para quem vive ou visita

Quando uma cidade aparece entre as melhores cidades do Brasil, isso não significa apenas um título bonito.

Esses rankings ajudam a entender tendências, revelar onde políticas públicas estão funcionando e mostrar caminhos que outras regiões também podem seguir.

Para moradores, isso representa serviços mais eficientes, oportunidades melhores e um ambiente mais preparado para o futuro.

Para visitantes, reforça a ideia de que a cidade oferece boa estrutura, segurança e dinamismo.

E, no caso de Curitiba, essa reputação já faz parte da identidade local.

O impacto desse resultado no dia a dia

Esse tipo de reconhecimento costuma influenciar investimentos, atrair novos negócios e até gerar mais interesse turístico.

Além disso, coloca a cidade em debates nacionais sobre planejamento urbano, tecnologia e inclusão.

Aos poucos, Curitiba se consolida como referência e continua aparecendo entre as melhores cidades do Brasil, mostrando que resultados consistentes são fruto de longos anos de organização e melhoria contínua.

No fim, entender por que algumas cidades se destacam tanto nos rankings ajuda qualquer pessoa a fazer escolhas mais conscientes, seja para morar, investir ou simplesmente conhecer.

