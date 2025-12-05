“Cada pessoa responde pelos seus atos”, diz Leandro Ribeiro sobre prisão de Aldo Matos

Ex-presidente da Câmara de Anápolis nega que ex-assessor seja seu “braço direito” e afirma que jamais compactuou com qualquer irregularidade

Danilo Boaventura - 05 de dezembro de 2025

Leandro Ribeiro (MDB) durante sessão na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Em nota enviada à imprensa, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Anápolis, Leandro Ribeiro, se disse surpreso com a vinculação de seu nome à prisão de Aldo Pereira de Matos, ocorrida na última sexta-feira (05).

Leandro negou veementemente que Aldo, seu ex-motorista e assessor parlamentar, fosse seu “braço direito” e ressaltou que o exonerou em março de 2024, não tendo mais qualquer vínculo ou conhecimento sobre suas atividades desde então.

“Cada pessoa responde pelos seus atos, e jamais compactuei — nem compactuarei — com qualquer irregularidade”, afirmou no comunicado, defendendo sua trajetória pública como “íntegra, responsável e sem qualquer ocorrência que desabonasse” sua conduta.

O ex-vereador, que é pré-candidato a deputado estadual, atribuiu a associação de sua imagem ao caso a uma manobra política.

Segundo ele, é comum em períodos pré-eleitorais o surgimento de “perseguições, distorções e tentativas de atingir lideranças políticas por meio de insinuações sem fundamento”.

Leandro finalizou a nota afirmando que segue confiante de que “a verdade prevalece” e que continuará seu trabalho com serenidade e compromisso com Anápolis e Goiás, apesar do que considera uma tentativa de manchar sua reputação.

Leia a nota de Leandro Ribeiro, na integra, a seguir:

“Fui surpreendido com a vinculação do meu nome às notícias divulgadas hoje envolvendo a prisão do ex-servidor Aldo Matos, incluindo insinuações de que ele seria meu “braço direito”. Diante disso, preciso esclarecer os fatos com total transparência.

Exerci o mandato de vereador em Anápolis entre 2017 e 2024, presidindo a Câmara Municipal por dois biênios consecutivos, sempre mantendo uma trajetória pública íntegra, responsável e sem qualquer ocorrência que desabonasse a minha conduta.

Conheci Aldo Matos quando fui secretário de Estado. Posteriormente, pelo fato de ele também residir em Anápolis, foi designado para atuar como motorista e, mais tarde, contratado como assessor parlamentar. Ele foi exonerado em março de 2024, e desde então não mantenho qualquer vínculo, contato ou conhecimento sobre suas atividades.

Rejeito veementemente qualquer tentativa de associar minha imagem a atitudes ou condutas que não correspondem à minha vida pública.

Cada pessoa responde pelos seus atos, e jamais compactuei — nem compactuarei — com qualquer irregularidade.

É importante lembrar que estamos às vésperas do ano eleitoral. Sou pré-candidato a deputado estadual, e infelizmente é comum surgirem perseguições, distorções e tentativas de atingir lideranças políticas por meio de insinuações sem fundamento.

Sigo confiante de que a verdade prevalece e continuarei meu trabalho com serenidade e compromisso com Anápolis e com Goiás.”

