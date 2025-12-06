Inscrições abertas para concursos em Rio Verde com salários de até R$ 7,6 mil
Ao todo, são ofertadas 109 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior
Foram publicados os editais dos concursos públicos da Câmara Municipal de Rio Verde, no sudoeste de Goiás.
Ao todo, 109 vagas estão disponíveis para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
As inscrições já estão abertas e seguem até 05 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Idib, banca organizadora do certame. As taxas variam de R$ 80 a R$ 160.
As oportunidades abrangem diversas áreas e contemplam funções de diferentes níveis de escolaridade. Entre os principais cargos estão:
-
Procurador Jurídico
-
Assistente Administrativo
-
Auxiliar de Serviços Gerais
-
Motorista
-
Assistente Legislativo
-
Técnico de Informática
-
Tradutor e Intérprete de Libras
Além disso, o certame também oferece vagas para Ouvidor, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico de Arquivo, Operador de Videomonitoramento, Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo, Agente de Controle Interno, Assistente Social, entre outras funções.
Os salários variam de R$ 2.621,21 a R$ 7.695,25, com jornadas que vão de 30 a 40 horas semanais.
Os candidatos passarão inicialmente por prova objetiva, marcada para o dia 22 de fevereiro de 2026.
Além disso, alguns cargos exigirão etapas complementares, como prova discursiva, prova de títulos, prova prática ou teste de aptidão física, conforme detalhado no edital.
O concurso terá validade de dois anos, e a administração municipal poderá prorrogá-lo uma única vez pelo mesmo período.
Mais informações sobre os concursos públicos estão detalhadas nos editais oficiais.
Para acessar o edital de Procurador Jurídico, clique aqui.
As demais vagas e informações completas dos outros cargos podem ser consultadas neste link.
