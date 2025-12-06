Inscrições abertas para concursos em Rio Verde com salários de até R$ 7,6 mil

Ao todo, são ofertadas 109 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Foram publicados os editais dos concursos públicos da Câmara Municipal de Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

Ao todo, 109 vagas estão disponíveis para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições já estão abertas e seguem até 05 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Idib, banca organizadora do certame. As taxas variam de R$ 80 a R$ 160.

As oportunidades abrangem diversas áreas e contemplam funções de diferentes níveis de escolaridade. Entre os principais cargos estão:

Procurador Jurídico

Assistente Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Motorista

Assistente Legislativo

Técnico de Informática

Tradutor e Intérprete de Libras

Além disso, o certame também oferece vagas para Ouvidor, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico de Arquivo, Operador de Videomonitoramento, Auxiliar Técnico de Áudio e Vídeo, Agente de Controle Interno, Assistente Social, entre outras funções.

Os salários variam de R$ 2.621,21 a R$ 7.695,25, com jornadas que vão de 30 a 40 horas semanais.

Os candidatos passarão inicialmente por prova objetiva, marcada para o dia 22 de fevereiro de 2026.

Além disso, alguns cargos exigirão etapas complementares, como prova discursiva, prova de títulos, prova prática ou teste de aptidão física, conforme detalhado no edital.

O concurso terá validade de dois anos, e a administração municipal poderá prorrogá-lo uma única vez pelo mesmo período.

Mais informações sobre os concursos públicos estão detalhadas nos editais oficiais.

Para acessar o edital de Procurador Jurídico, clique aqui.

As demais vagas e informações completas dos outros cargos podem ser consultadas neste link.

