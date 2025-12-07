Apostadores goianos tiram a sorte grande e levam bolada na Mega-Sena com prêmio de R$ 12 milhões

Anápolis foi uma das cidades que registraram felizardos

Natália Sezil - 07 de dezembro de 2025

Cartelas da Mega Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Dois goianos têm motivo de sobra para comemorar neste domingo (07): eles tiraram a sorte grande e levaram para casa uma parcela do prêmio de R$ 12 milhões sorteado na Mega-Sena deste sábado (06).

O concurso 2948 resultou nos números: 06 – 24 – 37 – 52 – 53 – 58. Nenhum apostador conseguiu acertar os seis, mas vários felizardos ao redor do país conseguiram escolher com precisão cinco dezenas sorteadas.

Anápolis é a casa de um dos vencedores, que escolheu registrar a cartela na Lotérica Estrela da Sorte, localizada no interior do Brasil Park Shopping. A aposta foi simples e rendeu à pessoa um prêmio de R$ 42.694,24.

O segundo ganhador é de Mineiros, no Sul goiano. Ele optou pelos canais eletrônicos, também registrando uma cartela simples. Conquistou a mesma bolada: R$ 42.694,24.

Pelo alto valor do prêmio, os dois sortudos só poderão resgatar as quantias depois de comparecerem em uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

Além dos grandes felizardos, outros 102 apostadores goianos conseguiram uma parcela do grande prêmio da Mega-Sena. Eles acertaram quatro das seis dezenas escolhidas e levaram para casa R$ 1.084,28, cada.

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Caldas Novas foram algumas das cidades. Trindade, Senador Canedo, Jataí e Formosa, também.

