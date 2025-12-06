Desabafo de empresário de Anápolis viraliza nas redes sociais: “esse é o Brasil, onde tomamos muita paulada”

No relato, ele conta como foi a história por trás do primeiro processo trabalhista que a empresa teve de enfrentar

Da Redação - 06 de dezembro de 2025

Empresário contou como por vezes quem é empreendedor se depara com situações consideradas injustas. (Foto: @cvdicasbrasil)

O empresário anapolino Marksuel Carlos deu o que falar nas redes sociais ao expor um problema já muito conhecido por quem também leva a vida empreendendo: os processos trabalhistas.

Proprietário de uma gráfica na cidade, ele começou explicitando que, em mais de 10 anos de empresa, esse é o primeiro caso do tipo envolvendo funcionários com o qual teve de lidar. A publicação da história nas redes sociais já conta com mais de 200 mil visualizações.

Ao relembrar como todo o problema começou, ele contou de um dia no qual estava na empresa e notou uma foto de um macaco preso na parede, admitindo achar estranho, mas nada fora do usual que se espera em um estabelecimento do tipo.

“Era só uma foto de um macaco e a gente trabalha com gráfica, daí ela desapareceu do nada”, disse.

Pouco depois desse episódio, Marksuel relatou ter tido de dispensar um colaborador por conta de diversos problemas pessoais que estavam refletindo na empresa.

“Nós fizemos a demissão dele, pagamos todos os direitos. Porém, depois de alguns dias, chegou essa cartinha [balançando o processo] onde nós estávamos sendo acusados de racistas, dizendo que chamávamos ele de macaco. Isso nunca aconteceu, é a maior mentira do mundo, só que ele arrumou uma testemunha com outro colaborador que também tinha sido demitido por conta de produtividade”, relembrou.

Comentando sobre o caso, o empresário sustentou que chegou a ajudar o funcionário em questão de diversas formas, ainda que no âmbito pessoal, aumentando a surpresa com o ocorrido, como se fosse o “poste mijando no cachorro”.

Ao final, além dos gastos jurídicos, ele admitiu ter perdido a causa, atribuindo a derrota por conta de erros ao longo da condução do processo, muito por conta de nunca precisar ter tido de lidar com algo parecido.

Aproveitando, ele ainda deu um conselho aos que desejam empreender:

“Esse é o Brasil, onde nós ajudamos, damos oportunidade, mas infelizmente nós tomamos muita paulada. Se você é empreendedor, não desista de ajudar, de adar a oportunidade. Mas você vai ter que aprender a dormir com essas crianças [apontando para os processos], porque elas vão chegar”.

