Aparecida de Goiânia: jovem sofre acidente enquanto fazia café e morre dias depois
Durante o acendimento do fogo, ele riscou um fósforo e a garrafa de álcool que ele segurava acabou explodindo
Um jovem, de 20 anos, que havia sofrido queimaduras graves enquanto fazia um café em Aparecida de Goiânia, no dia 30 de novembro, não resistiu aos ferimentos e faleceu, nesta segunda-feira (08), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).
A vítima foi identificada como Luiz Paulo Souza Silva, e o acidente aconteceu quando ele utilizava álcool para acender uma grelha, onde iria aquecer a água para fazer o café.
Durante o acendimento do fogo, ele riscou um fósforo e a garrafa de álcool que ele segurava acabou explodindo, causando graves ferimentos no corpo do jovem.
Ele foi encaminhado para o Cais do Jardim Nova Era, onde recebeu cuidados e foi, em seguida, encaminhado já entubado para o Hugol.
Apesar de ter ficado em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cerca de uma semana, ele não resistiu e faleceu. O caso foi registrado como morte acidental por queimaduras.
