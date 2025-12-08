Aparecida de Goiânia: jovem sofre acidente enquanto fazia café e morre dias depois

Samuel Leão Samuel Leão -
Jovem Luiz Paulo Souza Silva tinha 20 anos
Jovem não resistiu às queimaduras causadas pelo fogo e acabou falecendo no Hugol. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, que havia sofrido queimaduras graves enquanto fazia um café em Aparecida de Goiânia, no dia 30 de novembro, não resistiu aos ferimentos e faleceu, nesta segunda-feira (08), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A vítima foi identificada como Luiz Paulo Souza Silva, e o acidente aconteceu quando ele utilizava álcool para acender uma grelha, onde iria aquecer a água para fazer o café.

Durante o acendimento do fogo, ele riscou um fósforo e a garrafa de álcool que ele segurava acabou explodindo, causando graves ferimentos no corpo do jovem.

Ele foi encaminhado para o Cais do Jardim Nova Era, onde recebeu cuidados e foi, em seguida, encaminhado já entubado para o Hugol.

Apesar de ter ficado em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cerca de uma semana, ele não resistiu e faleceu. O caso foi registrado como morte acidental por queimaduras.

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

