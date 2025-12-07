Médico se surpreende ao ver decoração natalina da casa de Virginia em Goiânia: “olha isso, que trem mais doido”

Em vídeo, profissional mostra alguns detalhes da fachada da residência

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A decoração de Natal milionária instalada pela influenciadora Virginia Fonseca na mansão dela, localizada no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, segue surpreendendo moradores da capital.

Em um vídeo publicado nas redes sociais no último sábado (06), o médico Arthur Santos se impressionou ao ver alguns detalhes na fachada da residência.

“De repente você se depara com a casa da Virginia e, de repente, eis que ‘boom’. Olha isso […] casa da Virginia. Olha isso, que trem mais doido.”

A filmagem ainda mostra algumas crianças tirando fotos em frente à casa, que chega a ser chamada de ponto turístico pela acompanhante do médico.

Vale destacar que, na quarta-feira (03), a influenciadora publicou um vídeo mostrando alguns detalhes da propriedade, que está totalmente iluminada.

Nas imagens, Virginia aparece ao lado dos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — durante a inauguração das luzes da casa, que possui 3,3 mil metros quadrados. Todos vestiam roupas vermelhas, em referência ao clima natalino.

Veja o vídeo:

