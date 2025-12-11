Empresário de Goiás que matou companheira e fingiu que ela tinha desaparecido é condenado a 17 anos de prisão

Paulo Antônio Bianchini chegou a registrar o paradeiro da jovem, mas apresentou depoimento com várias divergências

Natália Sezil - 11 de dezembro de 2025

Empresário Paulo Antônio Eruelinton Bianchini foi condenado a 17 anos de prisão pelo homicídio e ocultação de cadáver de Dayara Talissa Fernandes da Cruz. (Foto: Reprodução)

O empresário Paulo Antônio Eruelinton Bianchini foi condenado a 17 anos de prisão pela morte de Dayara Talissa Fernandes da Cruz. Ele foi julgado nesta quinta-feira (11) pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

O crime aconteceu no início de 2024, em Orizona, na região Sul de Goiás. Segundo a investigação, Dayara, que tinha 21 anos, desapareceu no dia 10 de março.

No dia 25 do mesmo mês, Paulo Antônio registrou o paradeiro da companheira. A ossada dela foi encontrada apenas no dia 06 de julho, enterrada em uma fazenda da cidade.

O juiz Georges Leonardis, que reconheceu os crimes e proferiu a sentença, determinou que a prisão seja imediata – o réu não poderá recorrer da decisão em liberdade.

Paulo Antônio se tornou suspeito no dia em que registrou o desaparecimento de Dayara. Isso porque, segundo o delegado Kennet Carvalho, foram constatadas contradições no depoimento dele.

As diferentes versões não ficaram restritas à delegacia: o que foi contado à família também teria passado por mudanças. De acordo com a irmã, o empresário disse, inicialmente, que havia deixado a jovem em uma rodoviária, alegando depois que ela havia desaparecido.

Ainda nas palavras da familiar, Dayara vivia um relacionamento conturbado e estava constantemente com hematomas pelo corpo. O casal teria chegado a terminar, mas reatou dentro de poucos meses.

Em 1º de julho de 2024, Paulo Antônio se entregou à polícia. Apenas cinco dias depois, as autoridades localizaram a ossada da vítima enterrada a aproximadamente cinco metros de profundidade. O laudo pericial confirmou que os restos mortais pertenciam à jovem.

Em caso de agressão, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

O Centro de Referência da Mulher Cora Coralina, na rua 74, esquina com a rua 59, no Centro de Goiânia, também fica disponível para atender mulheres em situação de violência. O local oferece assistência social, atendimento psicológico e jurídico.

