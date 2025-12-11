Ventos de 100 km/h em SP causam dezenas de atrasos e cancelamentos de voos em Goiânia

Em notas publicadas nas redes sociais, companhias orientam como alterar viagens sem custos adicionais

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2025

Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

O Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, registrou 30 voos cancelados entre quarta-feira (10) e esta quinta-feira (11). Os dados foram repassados pela Motiva, empresa responsável pela administração do local, e foram atualizados por volta das 15h15.

Dos voos cancelados, 15 eram de chegada e 15 de partida. Além disso, também foram registrados sete atrasos.

Segundo a assessoria, os voos cancelados tinham como origem ou destino os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, operados pelas companhias aéreas Gol, Latam e Azul. A situação é proveniente dos ventos de quase 100 km/h ocorridos em São Paulo.

Em nota nas redes sociais, a Gol confirmou que a situação climática motivou o cancelamento ou atraso dos voos e informou que, devido às condições, novos atrasos podem ocorrer ao longo desta quinta-feira (11).

Segundo a companhia, clientes impactados pelos cancelamentos e atrasos que tenham disponibilidade podem alterar o voo sem custos adicionais.

“A remarcação é autorizada dentro da validade do bilhete — até um ano da data de compra — mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto”, destaca a empresa.

Passageiros que desejarem remarcar a viagem devem entrar em contato com a central de relacionamento da Gol pelo site voegol.com.br ou pelo telefone 0300 115 2121.

Já a Latam informou que os passageiros afetados podem alterar o voo em até um ano sem custo ou solicitar o reembolso da passagem. A companhia recomenda que os clientes verifiquem o status do voo em “Minhas Viagens”, no app LATAM Airlines, ou em latam.com.

Passageiros de voos com origem, destino ou conexão em São Paulo, mesmo os que não foram cancelados entre 10 e 12 de dezembro, também podem alterar a data da viagem sem custo até 15 dias depois.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!