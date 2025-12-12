Apostadores de Goiás levam bolada após acertarem dezenas em Mega-Sena de R$ 38 milhões

Formosa é a casa de um dos vencedores, que escolheu registrar a cartela pela Lotérica Califórnia

Samuel Leão - 12 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Dez goianos têm motivo de sobra para comemorar nesta sexta-feira (12): eles tiraram a sorte grande e levaram para casa uma parcela do prêmio de R$ 38 milhões sorteado na Mega-Sena desta quinta-feira (11).

O concurso 2950 resultou nos números: 21 – 23 – 42 – 49 – 50 – 60. Nenhum apostador conseguiu acertar os seis, mas vários felizardos ao redor do país conseguiram escolher com precisão cinco dezenas sorteadas.

Formosa é a casa de um dos vencedores, que escolheu registrar a cartela pela Lotérica Califórnia. A aposta foi um bolão e rendeu aos 8 participantes um prêmio de R$ 72 mil, que divididos entre eles resulta em cerca de R$ 9 mil para cada.

Outro prêmio saiu em Águas Lindas de Goiás, este com apenas um vencedor, que apostou pelo Internet Banking da Caixa. Sozinho, ele conseguiu o prêmio de R$ 72 mil.

Por fim, um felizardo também acertou cinco dezenas em Professor Jamil, pela Martins Loterias II, e levou o mesmo prêmio.

Pelo alto valor do prêmio, os dois sortudos só poderão resgatar as quantias depois de comparecerem em uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio acumulou e vai para R$ 44 milhões. O próximo sorteio ocorre no sábado (13).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!