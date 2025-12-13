Inscrições abertas para concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,5 mil

Seleção abre mais de 130 vagas imediatas em cargos de diferentes níveis de escolaridade

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Gameleira de Goiás, cidade a cerca de 96 km de Goiânia.

O certame será organizado pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG) e oferece oportunidades para diversas áreas da administração pública.

Ao todo, são 131 vagas imediatas e 655 para cadastro de reserva, contemplando cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 4.513,30.

As inscrições para o concurso ficarão abertas até o dia 13 de janeiro e devem ser realizadas pelo site do Instituto Verbena.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 80 para ensino fundamental, R$ 100 para ensino médio e R$ 140 para ensino superior.

As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, e o resultado final deverá ser divulgado em 29 de maio de 2026.

Mais informações, como cargos disponíveis, requisitos e etapas do processo seletivo, podem ser consultadas no edital oficial clicando aqui!

