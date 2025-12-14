Sefaz lança edital de concurso público com salários de até R$ 28,5 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e interessados devem ter nível superior

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) de Goiás lançou o edital de um novo concurso público com diversas vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, com salário de R$ 28.563,30, podendo chegar a R$ 32 mil com a parcela indenizatória.

Ao todo, estão sendo ofertadas 75 oportunidades, sendo 37 para ampla concorrência, 10 para candidatos negros e três para pessoas com deficiência. Outras 25 vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva.

As candidaturas podem ser feitas de forma online, por meio do site da banca organizadora, entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2026. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.

Entre os requisitos, é necessário que os candidatos tenham diploma de nível superior em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de documentos pessoais e comprovações exigidas.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, para fins classificatórios.

Mais informações estão disponíveis no edital.

