Os signos que vão receber um chamado nesta semana, mas precisam resistir e não atender

Convites, mensagens inesperadas e situações do passado tendem a reaparecer, exigindo cautela emocional e decisões racionais

Isabella Valverde - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Nesta semana, o céu astrológico indica movimentações ligadas ao passado, à impulsividade e a testes emocionais. Para alguns signos, isso pode se manifestar como um “chamado” tentador: uma mensagem, convite, proposta ou reaproximação que parece inofensiva, mas carrega riscos ocultos.

Atender sem refletir pode significar retrocessos, desgastes emocionais ou escolhas que atrasam processos importantes. A palavra-chave do período é resistência.

Os signos que precisam dizer “não”

1. Áries

Chamados ligados a conflitos antigos ou decisões impulsivas podem surgir. Atender agora pode reacender problemas que já estavam resolvidos.

2. Touro

Convites relacionados a dinheiro ou conforto imediato parecem vantajosos, mas escondem armadilhas. Evite decisões financeiras por impulso.

3. Câncer

Mensagens de alguém do passado mexem com a emoção. A tendência é romantizar situações que já provaram não funcionar.

4. Leão

Propostas que alimentam o ego surgem com força. Nem toda validação vale o desgaste que pode vir depois.

5. Escorpião

Segredos, reencontros ou situações mal resolvidas retornam. Atender pode significar entrar novamente em jogos emocionais desgastantes.

6. Peixes

Chamados que apelam para culpa ou pena exigem atenção. Nem todo pedido precisa ser atendido, mesmo que venha carregado de emoção.

Dica final para a semana

Antes de responder qualquer mensagem, convite ou proposta inesperada, respire e analise se isso realmente soma ao seu momento atual. Nem todo chamado vem para ser atendido. Às vezes, resistir é a escolha mais sábia para proteger sua energia e seguir em frente com mais clareza.

