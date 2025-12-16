JBS está com 240 vagas abertas na Grande Goiânia e interior de Goiás; saiba como se inscrever

Contratações são para regime CLT, com benefícios previstos pela categoria

Gabriella Pinheiro - 16 de dezembro de 2025

JBS anunciou a abertura de várias vagas de emprego. (Foto: Divulgação)

Considerada uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a JBS está com diversas vagas de emprego abertas para diferentes cidades de Goiás.

No total, estão sendo ofertadas 240 oportunidades, para diferentes áreas e níveis de experiência, destinadas aos municípios de Goiânia, Itumbiara, Mozarlândia, Senador Canedo e Porangatu. Todas elas abrangem Pessoas com Deficiência (PCDs).

Os interessados em participar do processo seletivo devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos (RG, CPF e comprovante de residência).

As contratações são para o regime CLT, com benefícios previstos pela categoria.

Goiânia

Ao todo, na capital, são 38 vagas disponíveis para operador de produção (20), treinador de miúdos (1), com experiência na função; operador de armazenagem e expedição (1), operador de higienização (1) e jovem aprendiz (15).

As candidaturas podem ser enviadas para vagas.gyn@friboi.com.br ou entregues na unidade, localizada na Avenida Lago Azul, no Setor Chácaras Mansões Rosas de Ouro, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h30.

Itumbiara

No caso de Itumbiara, estão sendo ofertadas 114 oportunidades para os cargos de ajudante de produção (20), operador de produção (15), operador de produção I (15), operador de produção III (13), operador de produção II (7), operador de máquinas e equipamentos II (6), operador de máquinas e equipamentos I (2), classificador I (1), mecânico de manutenção III (1), além de oito vagas para o Programa Evoluir, destinadas a jovens aprendizes de 18 a 23 anos.

Neste caso, as candidaturas podem ser feitas de forma online, enviando o currículo para o e-mail recrutamento.igo@jbs.com.br ou via WhatsApp, pelo número (64) 3404-4015.

Também é possível entregar o documento de forma presencial na unidade localizada na Via Expresso Júlio Borges de Souza, em Itumbiara.

Mozarlândia

Já em Mozarlândia, são 80 oportunidades — sendo 60 para operador de produção e 20 para dessossador e faqueiro de abate, ambas com necessidade de experiência.

Os currículos devem ser enviados para tainara.costa@friboi.com.br ou pelo WhatsApp (62) 3348-8946.

Senador Canedo

Em Senador Canedo, a unidade da Friboi está com 10 oportunidades, sendo cinco para operador de armazenagem e expedição e outras cinco para operador de higienização.

O currículo deve ser enviado para o e-mail rh.sen@friboi.com.br.

Porangatu

Por fim, Porangatu está com uma vaga para o cargo de supervisor de RH. Para concorrer, é necessário ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos, Psicologia ou áreas correlatas, além de experiência na área.

O envio do currículo pode ser feito pelo e-mail agatha.junqueira@jbs.com.br.

.Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!