Saiba quais as Varas que nova unidade do Fórum de Anápolis no Parque Brasília vai abrigar
Novo prédio foi entregue nesta segunda-feira (16), na região Leste da cidade
Anápolis passou a contar nesta segunda-feira (15) com uma nova unidade do Fórum local entregue pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) na cidade, que foi erguida no Parque Brasília, região Leste.
O novo prédio da Justiça goiana vai abrigar as Varas de Família, Fazendas Públicas e do Juizado da Infância e Juventude, recebendo o nome de Air Borges de Almeida, que foi desembargador do Tribunal.
Na inauguração, o TJGO classificou a estrutura como moderna, sustentável e acessível, informando que a obra é a 28ª entregue pela atual gestão. “Que está modernizando e revitalizando unidades judiciárias na capital e no interior do Estado”, destacaram.
A solenidade foi bastante prestigiada por membros da Justiça Goiana, liderada pelo desembargador Leandro Crispim, com “pratas da casa”, os desembargadores Gerson Cintra, Marcus da Costa Ferreira; Edna Maria Ramos da Hora, Algomiro Carvalho Neto, Delintro Belo de Almeida Filho e Augusto Ventura.
O presidente do TJGO afirmou que Anápolis sempre ocupou um lugar especial na trajetória do Judiciário goiano e na sua vida pessoal. “Voltar a este Fórum é reencontrar o passado e, ao mesmo tempo, projetar o futuro do Judiciário goiano”, frisou.
A presidente do Poder Legislativo, vereadora Andreia Rezende (Avante), destacou a relevância da nova sede do Judiciário para a comarca anapolina. Para a parlamentar, a entrega do prédio representa “a realização de um sonho”.
O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), parabenizou o TJGO pelo novo fórum e enfatizou “sobre o valor da obra na vida das pessoas, priorizando o bem-estar familiar e a proteção das crianças como pilares da sociedade, mesmo em meio a crises institucionais”.
Mais sobre a estrutura
De acordo com o TJGO, a nova edificação foi projetada para melhorar as condições de trabalho e o atendimento ao público.
Com três pavimentos, além das Varas, a estrutura abriga o Cejusc, equipes de apoio, áreas administrativas, auditório para 138 pessoas. O prédio também conta com sistema elétrico robusto, com geradores e nobreak, climatização VRF 100% inverter e elevadores com resgate automático.
A segurança foi reforçada com 129 câmeras, reconhecimento facial, detectores de metais, raio-X e sistema de prevenção a incêndios.
Voltado à sustentabilidade, o fórum possui captação de água da chuva, torneiras automáticas, usina fotovoltaica com 404 módulos e pontos de recarga para veículos elétricos, reduzindo custos e impacto ambiental.
