Anápolis ganha primeira árvore de Natal feita inteiramente de crochê por grupo de voluntários

Iniciativa já "aqueceu vidas" com mais de 550 mantas confeccionadas desde fundação, atendendo hospitais e abrigos no município

Samuel Leão - 17 de dezembro de 2025

Árvore de natal foi instalada no Parque Ipiranga. (Foto: @quadradinhosdeamor.anapolis)

Na noite desta quarta-feira (17) o Parque Ipiranga vai receber sua primeira árvore-de-natal feita inteiramente de crochê, estrutura que passa a compor a decoração já montada.

Debutando em Anápolis às 19h30, a estrutura foi feita a mais de 140 mãos pelo grupo “Quadradinhos de Amor Anápolis” (@quadradinhosdeamor.anapolis).

Ao Portal 6, Maressa Alves, de 34 anos, que é Engenheira de Qualidade de Software e também uma das voluntárias, explicou que o trabalho de confecção começou ainda no dia 24 de novembro.

“Fizemos um mutirão entre os dias 24 de novembro e 10 de dezembro para ‘crochetar’ os quadradinhos, e estamos os costurando na árvore desde sábado (12). Há muitos anos temos essa ideia, mas só agora tivemos apoio e conseguimos concretizar “, contou.

A expectativa é que a árvore permaneça exposta até a segunda semana de janeiro, celebrando o espírito de comunidade e o impacto positivo do projeto.

Carinho fio-a-fio

O uso do crochê pelos Quadradinhos de Amor, conhecidos por acalmar e acompanhar as vovós durante os programas de televisão ou conversas de sofá, vão além apenas dos fins decorativos.

Fundado em fevereiro de 2019, eles se dedicam a produzir e doar mantas para abrigos de longa permanência de idosos e para o setor de oncologia da Santa Casa de Misericórdia, levando conforto, carinho e calor em Anápolis.

As mantas são meticulosamente planejadas para atender às necessidades do público-alvo. Elas possuem um tamanho específico para serem usadas sobre as costas ou pernas, sem o risco de enroscar em cadeiras de rodas, mantendo a leveza e a mobilidade de quem as utiliza.

A iniciativa já aqueceu muitas vidas com mais de 550 mantas confeccionadas desde sua fundação.

Para se ter uma ideia do volume de trabalho, o grupo já deu até oito voltas completas ao redor da Terra. Claro que não em distância percorrida literalmente, mas sim em comprimento de fio usado, passando dos 720 mil quilômetros.

“Além disso, com aulas gratuitas presenciais e apoio via redes sociais, incentivamos a difusão do crochê como arte ancestral milenar e estimulamos o amor ao próximo”, concluiu Maressa.

