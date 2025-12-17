Ônibus capota na BR-050 e deixa 48 vítimas no interior de Goiás

Corpo de Bombeiros, Samu e ambulâncias da Ecovias Araguaia foram acionadas para atender acidente

Augusto Araújo - 17 de dezembro de 2025

Ônibus saiu da pista por motivos ainda desconhecidos. (Foto: Reprodução)

Um ônibus capotou na manhã desta quarta-feira (17) na BR-050, no trecho da rodovia federal entre Campo Alegre e Cristalina, na região do Entorno do Distrito Federal (DF).

O caso ocorreu por volta das 06h30. No local, atuam juntos a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias da concessionária Ecovias Araguaia, que administra o trecho da via.

Conforme a PRF, o veículo seguia no sentido Brasília-Catalão quando, por circunstâncias que ainda serão apuradas, saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

No ônibus estavam 48 ocupantes. Cerca de 10 passageiros sofreram ferimentos mais graves, enquanto os demais tiveram lesões leves. Do total, dois precisaram ser desencarceradas pelas equipes de resgate.

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde nos municípios de Cristalina, Campo Alegre de Goiás e Catalão. Não houve registro de óbitos.

Mais informações a qualquer instante.

