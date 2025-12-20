É por isso que muitas donas de casa estão passando vinagre nos trilhos das janelas

O truque simples e barato ajuda na limpeza, elimina odores e ainda afasta insetos; veja por que o vinagre virou aliado na rotina doméstica

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Um hábito simples tem chamado a atenção nas redes sociais e no dia a dia de muitas donas de casa: passar vinagre nos trilhos das janelas. O que parece apenas mais uma dica caseira, na verdade, traz diversos benefícios para a limpeza e manutenção do ambiente.

Os trilhos das janelas costumam acumular poeira, gordura, mofo e até pequenos insetos, principalmente em áreas com maior umidade. Por serem locais de difícil acesso, a limpeza acaba sendo negligenciada, o que favorece odores desagradáveis e o mau funcionamento das janelas.

O vinagre branco, conhecido por suas propriedades desengordurantes, bactericidas e antifúngicas, ajuda a remover sujeiras impregnadas e combater o mofo. Além disso, o produto neutraliza odores e contribui para a higienização sem a necessidade de produtos químicos mais agressivos.

Outro benefício apontado por quem adota o truque é o afastamento de insetos, como formigas e baratas, que costumam circular pelos trilhos. O cheiro do vinagre funciona como um repelente natural, ajudando a manter o ambiente mais limpo e protegido.

Para aplicar, o processo é simples: basta misturar vinagre com água em partes iguais, aplicar nos trilhos com um pano, escova ou borrifador e deixar agir por alguns minutos. Em seguida, é só remover o excesso com um pano seco ou úmido.

Especialistas em limpeza doméstica alertam apenas para evitar o uso excessivo em trilhos de alumínio sem proteção, pois o contato frequente pode causar desgaste ao longo do tempo. Fora isso, o vinagre é considerado uma alternativa segura, econômica e sustentável.

Com poucos ingredientes e um método prático, o truque vem ganhando espaço por facilitar a rotina e melhorar a conservação das janelas, mostrando que soluções simples ainda fazem toda a diferença no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!