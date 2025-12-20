Saneago inaugura ampliação da ETA e dobra capacidade de água tratada em Anápolis

Nova estrutura aumenta o volume tratado e beneficia cerca de 400 mil moradores

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

Sistema de abastecimento de Anápolis tem potencial para atender à demanda do município pelas próximas décadas. (Foto: Divulgação)

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) inaugurou neste sábado (20) a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Anápolis, obra que dobra a capacidade de produção de água tratada no município.

Com investimento de R$ 53 milhões, a estação passa de 800 para produzir até 1.600 litros por segundo.

A nova estrutura começou a operar ainda na segunda quinzena de novembro, em fase de ajustes. Atualmente, a estação já funciona com cerca de dois terços da capacidade total, junto com a ETA antiga.

A ampliação da ETA faz parte de um conjunto de investimentos voltados à estabilidade do sistema, especialmente em períodos de estiagem, quando há maior pressão sobre os mananciais que abastecem a cidade.

Segundo a Saneago, com a nova capacidade instalada, o sistema de abastecimento de Anápolis tem potencial para atender à demanda do município pelas próximas décadas, com projeções que apontam segurança hídrica até, pelo menos, o ano de 2080.

