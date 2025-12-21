Motorista morre ao perder controle do carro e colidir com caminhão, na GO-164

Chovia no momento do acidente. Ele deixa uma filha de nove meses

Natália Sezil - 21 de dezembro de 2025

Carro ficou completamente danificado após acidente. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 24 anos, morreu após perder o controle do carro em que estava com a família e colidir com um caminhão, na GO-164, na tarde deste sábado (20).

O acidente aconteceu aproximadamente no km 508 da rodovia, sentido Cidade de Goiás-Faina. Segundo relatos, caía uma forte chuva, que teria colaborado para que o condutor invadisse a pista contrária.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu o jovem ao Hospital São Pedro de Alcântara, em Goiás. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

O motorista viajava com a esposa, não identificada, e a filha, de nove meses. Elas também foram levadas ao hospital.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local. O condutor do caminhão, de 29 anos, passou pelo teste do bafômetro, que constatou que não havia nenhum sinal de álcool no sangue.

Imagens mostram o estado em que ficou o carro envolvido, modelo Ford New Fiesta. A parte frontal foi totalmente danificada, e o motor ficou exposto. O vidro dianteiro ficou quebrado sobre o capô.

A porta do motorista foi amassada, enquanto o lado direito do veículo teve poucas avarias.

O caso deve seguir sob responsabilidade das autoridades competentes para que seja esclarecida a dinâmica do acidente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.