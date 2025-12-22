Prestes a inaugurar mega loja em Goiânia, Havan está com vagas de emprego abertas

Marca citou quais os requisitos e as qualidades que espera ter no time de colaboradores

Paulo Roberto Belém - 22 de dezembro de 2025

Vista aérea da Havan, em Anápolis. (Foto: Pedro Henrique Santos)

A Havan Goiânia está cada vez mais próximo de ser aberta, mas antes, a empresa anunciou a abertura de novas vagas de emprego, visando preencher o quadro de funcionários para o lançamento da nova unidade.

A contratação alcança diversas áreas, com vagas para Operador comercial/caixa, Auxiliar de Vendas, Promotor Comercial, Vendedor de Eletro, Fiscal de Loja, Conferente de Estoque, Zeladoria e Líder de Loja.

Os requisitos para concorrer aos acessos são ligados à escolaridade, sendo necessário ter ensino médio completo, ter mais de 18 anos, além de uma série de elementos, que a empresa denomina como “qualidades”.

São elas: gostar de organização, de lidar com pessoas, ser simpático, ter comprometimento, foco no cliente, humildade e ética, além de atitude e afinidade com o dinamismo do varejo, divulgaram.

Os contratados estarão focados no: atendimento ao cliente, na organização dos setores de acordo com as orientações internas; a manter a loja limpa, organizada e agradável para receber os clientes.

Outras necessidades apontadas é a de prezar pelo bom atendimento, encantando a todos, a cumprir das normas e procedimentos internos e habilidade de relacionamento interpessoal.

Os interessados devem se cadastrar junto à plataforma de empregos Gupy, que pode ser acessada clicando aqui. No mesmo link, é possível ter acesso a todas as informações sobre as vagas.

Além de salário condizente para cada função, a Havan oferece, inicialmente, vale-transporte, serviços de telemedicina – Conexa, vale-alimentação ou refeição, PPR anual e Pagamento adicional para domingos e feriados trabalhados.

Na eventualidade de uma maternidade ou paternidade, são 180 dias de ausência remunerada no caso das mães e de 20 dias no caso dos pais.

A Havan ainda destacou que a oportunidade de crescimento constante é uma das políticas da marca e que há pagamento adicional para domingos e feriados trabalhados.

De acordo com a empresa, a loja de Goiânia deve ser aberta ainda no primeiro semestre de 2026, com as instalações em um ponto estratégico da capital, no cruzamento das Avenidas Perimetral Norte e Goiás.

