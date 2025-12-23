A ilha exclusiva que poucos têm acesso, conhecida como o Caribe catarinense e capaz de tirar o fôlego de qualquer turista

Com mar cristalino, areia branca e visitação controlada, o destino preservado é um dos lugares mais disputados de Santa Catarina

23 de dezembro de 2025

Localizada no sul de Florianópolis, a Ilha do Campeche é considerada um dos destinos naturais mais impressionantes de Santa Catarina.

Conhecida como o Caribe catarinense, a ilha se destaca pela água extremamente transparente, pelos tons intensos de azul e pela preservação ambiental rigorosa, que limita o número de visitantes diariamente.

O acesso restrito é justamente o que mantém o local quase intocado. Para visitar a ilha, é obrigatório pagar uma taxa ambiental, que varia entre R$ 40 e R$ 50 por pessoa, além do valor do passeio de barco, que costuma custar entre R$ 150 e R$ 200, incluindo ida e volta.

Os preços podem variar conforme a época do ano e o ponto de saída, e alguns grupos podem ter descontos, de acordo com regras locais.

Como funciona o acesso

O transporte até a ilha é feito apenas por barcos credenciados, que partem principalmente da Praia da Armação. O número reduzido de visitantes por dia garante tranquilidade e evita a superlotação, permitindo uma experiência mais exclusiva e segura.

Ao chegar, o visitante encontra um ambiente praticamente intocado. Não há bares, restaurantes ou hotéis, e tudo o que é levado deve ser recolhido ao final da visita. A ilha também abriga importantes sítios arqueológicos com inscrições rupestres, o que reforça a necessidade de controle e preservação do espaço.

Em dias de sol, o mar ganha tons azul-turquesa e a visibilidade da água impressiona, permitindo observar peixes e formações rochosas com facilidade. Por isso, o mergulho com snorkel é uma das atividades mais procuradas por quem visita o local.

A Ilha do Campeche não é um destino de agitação ou festas, mas sim um lugar para contemplar, relaxar e aproveitar a natureza em seu estado mais puro. O valor pago para acessar a ilha contribui diretamente para a conservação ambiental e garante uma experiência diferenciada.

Além disso, o destino prova que não é preciso sair do Brasil para encontrar paisagens dignas de cartão-postal internacional. Em Santa Catarina, existe um “Caribe” acessível a poucos, mas inesquecível para quem consegue conhecer.

