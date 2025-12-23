Exame toxicológico da CNH: médicos alertam candidatos sobre as 5 substâncias proibidas que passam a ser detectadas em 2026

Mudança amplia a exigência do exame para todas as categorias, incluindo A e B, e aumenta o rigor na análise do histórico de uso de drogas

Gabriel Yuri Souto - 23 de dezembro de 2025

A partir de 2026, o exame toxicológico da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passa a ter regras mais rígidas e alcance ampliado.

Além de continuar obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, o exame também será exigido para candidatos às categorias A e B, que incluem motociclistas e condutores de carros de passeio.

Contudo, a mudança tem gerado alerta entre médicos e especialistas em trânsito, que chamam atenção para o fato de que o exame não detecta apenas uso recente, mas sim o histórico de consumo de substâncias ao longo de meses.

Quem será obrigado a fazer o exame toxicológico

Com a nova regra, o exame passa a ser exigido para:

Primeira habilitação nas categorias A e B;

Renovação, mudança ou adição de categoria;

Motoristas das categorias C, D e E, como já ocorre atualmente.

O objetivo é ampliar a segurança no trânsito e reduzir acidentes relacionados ao uso de drogas.

As 5 substâncias proibidas detectadas no exame

Segundo médicos do tráfego, o exame toxicológico identifica substâncias psicoativas que comprometem reflexos, atenção e capacidade de reação. As principais são:

Canabinóides

Substâncias derivadas da maconha, incluindo THC e seus metabólitos.

Cocaína e derivados

Inclui cocaína, crack e benzoilecgonina, principal metabólito detectado.

Anfetaminas e metanfetaminas

Grupo que inclui rebites, ecstasy (MDMA) e outras drogas estimulantes.

Opiáceos

Como morfina, codeína, heroína e substâncias semelhantes.

Estimulantes específicos, como mazindol

Substância utilizada em alguns medicamentos para emagrecimento, proibida ao volante sem controle rigoroso.

Médicos alertam que o uso ocasional também aparece no exame, mesmo que tenha ocorrido fora do ambiente de trabalho ou semanas antes da prova.

Como funciona o exame toxicológico

O teste é feito a partir de amostras de cabelo ou pelos do corpo, o que permite uma chamada “janela larga de detecção”, que pode identificar o uso de drogas em um período médio de 90 a 180 dias.

Por isso, não adianta apenas ficar alguns dias sem consumir substâncias. O exame analisa o histórico prolongado do organismo.

O que acontece se o exame der positivo

Caso o resultado seja positivo, o candidato:

Fica impedido de obter ou renovar a CNH;

Precisa cumprir prazo mínimo para refazer o exame;

Pode sofrer sanções administrativas, conforme o caso.

Especialistas reforçam que o exame tem caráter preventivo e busca reduzir riscos de acidentes graves.

Atenção redobrada em 2026

Com a ampliação da exigência para todas as categorias, médicos recomendam que candidatos e motoristas se informem com antecedência e evitem qualquer contato com substâncias proibidas meses antes do exame.

Além disso, também é importante comunicar ao laboratório o uso de medicamentos prescritos, para evitar dúvidas na análise.

A nova regra marca uma mudança significativa no processo de habilitação no Brasil e exige mais responsabilidade de quem pretende dirigir a partir de 2026.

