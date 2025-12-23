Prefeitura de Anápolis fará processo seletivo para Secretaria de Esportes
Profissionais a serem contratados atuarão nos núcleos esportivos, possivelmente a partir de janeiro
A Secretaria Municipal de Esportes recebeu o aval da Prefeitura de Anápolis para realizar um processo seletivo, visando contratar profissionais para atuarem na pasta, fomentando as atribuições desta política pública.
Portaria publicada no Diário Oficial instituiu comissão especial de acompanhamento e avaliação da seleção.
Ao Portal 6, o titular da pasta, Divino Antônio, explicou que todo o regulamento do processo será organizado a partir de agora, mas adiantou que serão 22 vagas para Analista de Esportes/Treinador.
- Casal é preso no Setor Marista ao ser flagrado com R$ 800 mil em mochila e não saber explicar a origem do dinheiro
- Morte de psiquiatra que entrou no mar para salvar filhas causa comoção em Goiás: “apaixonado pelo que fazia”
- Suspeita de matar advogado que estava desaparecido em Aparecida de Goiânia é presa no Pará
O secretário também informou que os profissionais a serem contratados atuarão nos núcleos esportivos, possivelmente a partir de janeiro, para futebol, natação, artes marciais, vôlei, basquete, entre outras modalidades.
Ainda não há previsão para o início das inscrições. “A partir dessa publicação será organizado todo o regulamento”, ressaltou.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!