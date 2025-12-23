Prefeitura de Anápolis fará processo seletivo para Secretaria de Esportes

Profissionais a serem contratados atuarão nos núcleos esportivos, possivelmente a partir de janeiro

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2025

Ginásio Internacional Newton de Faria. (Foto: Samuel Leão)

A Secretaria Municipal de Esportes recebeu o aval da Prefeitura de Anápolis para realizar um processo seletivo, visando contratar profissionais para atuarem na pasta, fomentando as atribuições desta política pública.

Portaria publicada no Diário Oficial instituiu comissão especial de acompanhamento e avaliação da seleção.

Ao Portal 6, o titular da pasta, Divino Antônio, explicou que todo o regulamento do processo será organizado a partir de agora, mas adiantou que serão 22 vagas para Analista de Esportes/Treinador.

O secretário também informou que os profissionais a serem contratados atuarão nos núcleos esportivos, possivelmente a partir de janeiro, para futebol, natação, artes marciais, vôlei, basquete, entre outras modalidades.

Ainda não há previsão para o início das inscrições. “A partir dessa publicação será organizado todo o regulamento”, ressaltou.

