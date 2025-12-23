Shopping proíbe frequentadores de mascar chiclete e causa polêmica em Caldas Novas

Centro de compras da cidade turística do Sul de Goiás explicou o porquê da restrição

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2025

Proibição inusitada foi imposta em shopping de Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Imagine estar passando “uns dias” em Caldas Novas, ir a um shopping da cidade e se deparar com o aviso: “Proibido mascar chiclete” no local. Pois, então. O recado polêmico não é imaginação.

A situação tem como palco o Singapura Shopping, um dos novos “points” do município, que atrai milhares de turistas por conta das águas termais da região.

Ao O Popular, Fabrizio Silva, um dos investidores do shopping, confirmou que a iniciativa é inspirada na cidade asiática.

“O Singapura Shopping é inspirado em Singapura, e lá tem muita coisa, principalmente a cultura de limpeza, a cultura do verde, do meio ambiente. Então, em Singapura, é proibido mascar chiclete porque o pessoal suja muito, joga no chão, joga na cadeira, joga na mesa. É uma inspiração mesmo”, disse Fabrizio Silva ao jornal.

Uma nota “mais técnica” também foi enviada pelo estabelecimento, reforçando a intenção de manutenção do espaço.

“A medida adotada pelo Singapura Shopping tem como objetivo preservar a higiene, a limpeza e o bom uso dos espaços comuns, especialmente das áreas externas, das calçadas e da praça de alimentação”, disseram.

Em Singapura, já foi totalmente proibido o consumo de chicletes e ainda hoje só pode ser adquirido em farmácias, mediante prescrição médica — levando muitos a cruzarem a fronteira com a Malásia para comprá-lo.

Confira a seguir a nota do shopping na íntegra:

“A medida adotada pelo Singapura Shopping tem como objetivo preservar a higiene, a limpeza e o bom uso dos espaços comuns, especialmente das áreas externas, das calçadas e da praça de alimentação.

Assim como ocorre no país Singapura referência mundial em organização urbana e cuidado com os espaços públicos — optamos por proibir o consumo de chicletes, pois o descarte inadequado tem causado danos recorrentes ao piso e dificuldade extrema de limpeza, além de impacto visual e sanitário.

Trata-se de uma ação preventiva e educativa, pensada para melhorar a experiência de todos os clientes, lojistas e colaboradores, reforçando o compromisso do shopping com um ambiente limpo, seguro e bem cuidado.”

