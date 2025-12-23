Suspeita de matar advogado que estava desaparecido em Aparecida de Goiânia é presa no Pará

Crime teria sido cometido por um trio. Terceira pessoa supostamente envolvida continua foragida

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2025

PC realizou uma nova prisão relacionada ao homicídio do advogado Pedro Henrique Lopes Silva. (Foto: Reprodução)

Mais de um mês após a morte do advogado Pedro Henrique Lopes Silva, que desapareceu após sair para encontrar um cliente em Aparecida de Goiânia, a Polícia Civil (PC) realizou uma nova prisão relacionada ao crime.

O homicídio aconteceu no dia 15 de novembro. A primeira detenção foi de um homem de 32 anos, preso no dia 21 do mesmo mês, na BR-153, zona rural de Mara Rosa.

Agora, uma mulher, que estava foragida, foi detida em Castanhal, no Pará. Segundo as investigações, ela faz parte do trio que matou e escondeu o corpo do advogado.

A ação da PC, integrada entre as corporações de Goiás e do Pará, aconteceu na última sexta-feira (19).

O terceiro suspeito do crime continua foragido, e a polícia suspeita que ele também tenha fugido para o Pará.

Relembre o caso

Pedro Henrique, de 38 anos, desapareceu no dia 15 de novembro, após sair para se encontrar com um cliente. Segundo contou à mãe, ele iria até a Vila Brasília para tratar de questões trabalhistas.

A última mensagem enviada pelo advogado teria sido para uma amiga, a quem mandou uma foto já na madrugada seguinte (16) dizendo que, se ficasse sem contato, deveriam acionar a polícia.

O carro do profissional foi encontrado no dia 18 de novembro, em uma casa no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. O veículo tinha rastros de sangue humano no porta-malas.

Já o corpo de Pedro Henrique foi encontrado no dia seguinte, em uma área de pasto na zona rural de Goianira, região Metropolitana da capital. Ele estava debaixo de um cobertor já em início de estado de decomposição.

O primeiro suspeito foi localizado em 21 de novembro, enquanto conduzia uma motocicleta pela BR-153, possivelmente tentando fugir para o Tocantins. Ele confessou ter matado o advogado a facadas durante uma discussão, afirmou ter desovado o corpo em uma área de mata, e ainda deu detalhes sobre o crime.

