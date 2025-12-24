Avião a caminho de Anápolis é interceptado pela FAB e passageira registra momento: “cena de filme”

Voo particular tinha como um dos passageiros uma médica que filmou tudo o que viu, levando um tremendo susto

Paulo Roberto Belém - 24 de dezembro de 2025

Caça da FAB saiu de forma cinematográfica depois de ver que “estava tudo ok”. (Foto: Captura/Instagram)

Para quem tem dúvida da atuação da Força Aérea Brasileira (FAB) na vigilância do espaço aéreo brasileiro, uma cena gravada por uma passageira de um voo particular nas alturas prova a presença da força militar em situações do tipo.

Foi o que constatou a médica Stephanie Rizk, ao ver que um caça F5 da FAB se aproximou do avião em que estava na tarde desta terça-feira (23), quando vinha de São Paulo para Anápolis.

Nas imagens, ela demonstra que levou um tremendo susto. “Olha o que vem chegando. Tá muito perto. Meu Deus do céu. Olha isso”, foi o que expressou em um vídeo publicado no Instagram.

Ao G1, a profissional detalhou a situação. “Me deu medo real. Achávamos que era simulação, mas depois foi explicado que era interceptação. Parecia cena de filme. Falei: ‘Só o que me faltava morrer assim’”, afirmou a médica.

O portal também ouviu o comandante do avião em que estava Stephanie. Francisco Carlos Miralles explicou que a ação do caça foi uma interceptação para conferir dados da aeronave, algo considerado comum. “É como se fosse uma blitz de carro, porém aérea”, classificou.

Segundo o piloto, o procedimento foi executado com maestria pela FAB e com toda a segurança e que se os passageiros não fossem avisados, eles nem perceberiam. “Após minha identificação, fui questionado quanto à procedência, o destino e a intenção de voo”, citou.

O comandante arrematou dizendo que como tudo estava de acordo, foram permitidos a prosseguir. “Para quem faz tudo certinho, é sempre um privilégio poder voar em ala com um F5”, afirmou Miralles, que iniciou a carreira na aviação em 2011.

Confira:

