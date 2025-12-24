Avião a caminho de Anápolis é interceptado pela FAB e passageira registra momento: “cena de filme”
Voo particular tinha como um dos passageiros uma médica que filmou tudo o que viu, levando um tremendo susto
Para quem tem dúvida da atuação da Força Aérea Brasileira (FAB) na vigilância do espaço aéreo brasileiro, uma cena gravada por uma passageira de um voo particular nas alturas prova a presença da força militar em situações do tipo.
Foi o que constatou a médica Stephanie Rizk, ao ver que um caça F5 da FAB se aproximou do avião em que estava na tarde desta terça-feira (23), quando vinha de São Paulo para Anápolis.
Nas imagens, ela demonstra que levou um tremendo susto. “Olha o que vem chegando. Tá muito perto. Meu Deus do céu. Olha isso”, foi o que expressou em um vídeo publicado no Instagram.
Ao G1, a profissional detalhou a situação. “Me deu medo real. Achávamos que era simulação, mas depois foi explicado que era interceptação. Parecia cena de filme. Falei: ‘Só o que me faltava morrer assim’”, afirmou a médica.
O portal também ouviu o comandante do avião em que estava Stephanie. Francisco Carlos Miralles explicou que a ação do caça foi uma interceptação para conferir dados da aeronave, algo considerado comum. “É como se fosse uma blitz de carro, porém aérea”, classificou.
Segundo o piloto, o procedimento foi executado com maestria pela FAB e com toda a segurança e que se os passageiros não fossem avisados, eles nem perceberiam. “Após minha identificação, fui questionado quanto à procedência, o destino e a intenção de voo”, citou.
O comandante arrematou dizendo que como tudo estava de acordo, foram permitidos a prosseguir. “Para quem faz tudo certinho, é sempre um privilégio poder voar em ala com um F5”, afirmou Miralles, que iniciou a carreira na aviação em 2011.
Confira:
VÍDEO 🛩️ Avião a caminho de Anápolis é interceptado pela FAB e passageira registra momento: “cena de filme”
