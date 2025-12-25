Adeus à airfryer: donas de casa estão trocando o aparelho por opção mais eficiente e descomplicada

Robô de cozinha multifuncional ganha espaço por automatizar etapas, reduzir o tempo no preparo e substituir vários eletrodomésticos

Magno Oliver - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A airfryer segue popular, mas já não é mais unanimidade nas cozinhas. Cada vez mais donas de casa têm optado por uma alternativa mais eficiente e descomplicada: o robô de cozinha Thermomix, equipamento que reúne várias funções em um único aparelho e promete simplificar a rotina.

Ao contrário da airfryer, que se concentra basicamente em assar e fritar sem óleo, a Thermomix executa diversas etapas do preparo. Ela pica, tritura, mistura, refoga, cozinha, ferve, bate massas, prepara molhos, sopas e sobremesas, tudo com controle automático de tempo e temperatura.

Outro diferencial é a balança integrada, que permite pesar os ingredientes diretamente no recipiente. Com isso, o preparo fica mais preciso e evita o uso de utensílios extras, o que reduz sujeira e tempo na cozinha.

Além disso, o robô conta com receitas guiadas em tela digital. Basta escolher o prato e seguir as instruções passo a passo, enquanto o equipamento ajusta sozinho a potência, o aquecimento e o tempo de preparo. Para muitas donas de casa, isso elimina erros comuns e garante resultados mais consistentes.

Embora o investimento inicial seja maior do que o de uma airfryer, usuárias relatam que a Thermomix substitui vários eletrodomésticos, como liquidificador, processador, batedeira, panela elétrica e até parte do uso do fogão. Com isso, o custo acaba sendo compensado pela versatilidade e economia de espaço.

Outro ponto que pesa na decisão é a economia de tempo. Como o aparelho realiza várias tarefas de forma automática, sobra mais tempo para outras atividades do dia a dia, sem a necessidade de acompanhar o preparo o tempo todo.

Isso não significa que a airfryer deixou de ser útil. Ela continua prática para receitas rápidas. No entanto, a tendência mostra que quem cozinha com mais frequência busca soluções mais completas e automatizadas, capazes de atender desde refeições simples até pratos elaborados.

Assim, a troca da airfryer pelo robô de cozinha reflete uma mudança de hábito. A prioridade deixou de ser apenas rapidez e passou a ser praticidade, eficiência e menos complicação na rotina doméstica.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!