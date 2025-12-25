Goiás estima economia de R$ 28 bilhões em 30 anos após adesão ao Propag

Estado é o primeiro do país a ingressar no novo programa federal de reestruturação das dívidas com a União e projeta forte alívio fiscal no longo prazo

25 de dezembro de 2025

Goiás se tornou o primeiro estado brasileiro a aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados e do Distrito Federal (Propag), criado pelo Governo Federal.

A adesão foi oficializada com a publicação do termo no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24).

Com a migração para o novo modelo, o Estado estima uma economia líquida aproximada de R$ 28 bilhões ao longo de 30 anos.

O cálculo considera a comparação com o cenário anterior, no qual a dívida seguiria submetida às regras antigas de correção.

O Propag substitui o indexador da dívida estadual, que antes era baseado na taxa Selic.

A partir da adesão, a correção passa a ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com juro real zero.

A mudança reduz a volatilidade do estoque da dívida e torna o custo financeiro mais previsível.

O novo modelo alinha a atualização dos valores ao comportamento da inflação, oferecendo maior estabilidade fiscal.

Outro efeito direto da adesão é a saída de Goiás do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

O regime impunha limitações mais severas à execução do orçamento estadual.

Com o novo enquadramento, o serviço anual da dívida deve cair de cerca de R$ 2,5 bilhões para aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

A redução amplia a margem orçamentária e melhora o planejamento financeiro do Estado.

O Propag também permite o uso de ativos financeiros para amortizações extraordinárias da dívida.

Entre eles estão créditos da dívida ativa, royalties e recebíveis federais.

Mesmo fora do Regime de Recuperação Fiscal, Goiás continuará submetido a mecanismos de controle fiscal.

O programa mantém exigências de transparência, disciplina orçamentária e limites de despesas.

Segundo o Governo Estadual, a economia gerada poderá ser direcionada a áreas estratégicas.

Saúde, educação, segurança, infraestrutura e políticas sociais estão entre as prioridades indicadas.

