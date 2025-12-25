Prefeito de Itumbiara toma atitude após motoqueiros causarem arruaça em pleno Natal: “estão com os dias contados”

Polícias Civil e Militar foram convocadas para resolver o problema e impedir que pacientes de hospital sejam incomodados

Prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB) disse que motoqueiros barulhentos "estão com os dias contados".
Prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB) disse que motoqueiros barulhentos “estão com os dias contados”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A passagem de um grupo de motoqueiros em frente ao Hospital Municipal de Itumbiara Modesto de Carvalho, que causou barulhos altos bem na véspera de Natal, motivou o prefeito Dione Araújo (UB) a tomar uma atitude.

O gestor usou as redes sociais para publicar um vídeo ao lado das Polícias Civil (PC) e Militar (PM) – que ele chama de Patrulha do Sossego – dizendo que ações como a desses motociclistas não serão mais toleradas.

Na publicação, Dione mostra vídeos do barulho causado em frente à unidade de saúde e diz que as motocicletas não possuíam identificação.

Ele chama os participantes de “turma de arruaceiros” e afirma: “esse tipo de baderna está com os dias contados na nossa cidade”.

O prefeito revela que as autoridades já atuam para identificar os envolvidos e aponta: “Nós teremos um local próprio para que possamos recolher todo e qualquer veículo que não esteja habilitado, que esteja promovendo bagunça, arruaça e alto barulho”.

Dizendo ser a favor do lazer, menciona um evento promovido pela Prefeitura no final do ano que conta com som automotivo. “Com toda segurança, começa às 16h, termina às 22h. É um momento de diversão e lazer para as pessoas que gostam do som automotivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso será ordeiro e nós estaremos acompanhando”.

 

