Prefeito de Itumbiara toma atitude após motoqueiros causarem arruaça em pleno Natal: “estão com os dias contados”

Polícias Civil e Militar foram convocadas para resolver o problema e impedir que pacientes de hospital sejam incomodados

Natália Sezil - 25 de dezembro de 2025

Prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB) disse que motoqueiros barulhentos “estão com os dias contados”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A passagem de um grupo de motoqueiros em frente ao Hospital Municipal de Itumbiara Modesto de Carvalho, que causou barulhos altos bem na véspera de Natal, motivou o prefeito Dione Araújo (UB) a tomar uma atitude.

O gestor usou as redes sociais para publicar um vídeo ao lado das Polícias Civil (PC) e Militar (PM) – que ele chama de Patrulha do Sossego – dizendo que ações como a desses motociclistas não serão mais toleradas.

Na publicação, Dione mostra vídeos do barulho causado em frente à unidade de saúde e diz que as motocicletas não possuíam identificação.

Ele chama os participantes de “turma de arruaceiros” e afirma: “esse tipo de baderna está com os dias contados na nossa cidade”.

O prefeito revela que as autoridades já atuam para identificar os envolvidos e aponta: “Nós teremos um local próprio para que possamos recolher todo e qualquer veículo que não esteja habilitado, que esteja promovendo bagunça, arruaça e alto barulho”.

Dizendo ser a favor do lazer, menciona um evento promovido pela Prefeitura no final do ano que conta com som automotivo. “Com toda segurança, começa às 16h, termina às 22h. É um momento de diversão e lazer para as pessoas que gostam do som automotivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso será ordeiro e nós estaremos acompanhando”.

