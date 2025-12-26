Após acidente na GO-330 entre Anápolis e Campo Limpo, adolescente tem morte confirmada

Vítima, que tinha 17 anos, foi socorrida pelo Samu e chegou a ser levada ao hospital

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2025

Gisele Moura de Oliveira morreu aos 17 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O gravíssimo acidente registrado na tarde desta quinta-feira (25), quando um carro com oito ocupantes caiu de uma ribanceira e foi parar no Córrego João Leite, na GO-330, deixou pelo menos uma vítima fatal.

A adolescente Gisele Moura de Oliveira, de 17 anos, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu.

Apesar dos esforços médicos, ela faleceu na madrugada desta sexta-feira (26), em decorrência das múltiplas fraturas sofridas.

O veículo estaria transportando oito pessoas, incluindo crianças, que receberam socorro do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas do acidente, que aconteceu no trecho entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ainda não foram esclarecidas. Isso deve ficar sob responsabilidade das autoridades competentes.

