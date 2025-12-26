Bombom de uva na travessa: receita fácil e perfeita para qualquer ocasião

Com uva verde, creme branco aveludado e ganache de chocolate, a sobremesa fica pronta com poucos ingredientes e sempre faz sucesso bem gelada

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Tem doce que some antes mesmo de você terminar de servir. E o bombom de uva na travessa é exatamente esse tipo de sobremesa: bonito, refrescante, com cara de “feito com carinho” — e, ao mesmo tempo, simples o bastante para entrar na lista dos favoritos de qualquer casa.

Ele funciona em aniversário, almoço de domingo, festa de fim de ano ou naquele encontro de última hora em que você quer impressionar sem passar horas na cozinha.

O encanto está no contraste. A uva verde sem sementes entra crocante e levemente ácida, quebrando a doçura do creme branco e deixando a receita mais equilibrada.

Por cima, a ganache de chocolate meio amargo dá a intensidade certa para fechar o sabor com aquele toque marcante que lembra bombom de vitrine. O resultado é uma travessa cremosa, gelada e impossível de recusar.

Ingredientes

Creme branco

– 1 lata de leite condensado

– 2 colheres (sopa) de amido de milho

– 2 xícaras de leite

– 1 caixa de creme de leite

Montagem

– 2 a 3 cachos de uva verde sem sementes (lavadas e bem secas)

Cobertura

– 200 g de chocolate meio amargo

– 1 caixa de creme de leite

Como preparar

Comece pelo creme branco. Ainda com a panela fora do fogo, misture o leite condensado com o amido de milho e o leite, mexendo bem até dissolver completamente e ficar sem grumos. Leve ao fogo médio e mexa sem parar até engrossar e formar um creme liso e consistente. Assim que atingir o ponto, desligue e misture o creme de leite, incorporando até ficar bem homogêneo. Reserve para esfriar levemente.

Enquanto isso, prepare as uvas. Esse detalhe é decisivo: elas precisam estar muito bem secas. Se estiverem úmidas, soltam líquido e podem deixar a sobremesa aguada.

Para montar, faça uma camada generosa de uvas inteiras no fundo de um refratário. Em seguida, espalhe todo o creme branco por cima, cobrindo bem as frutas para que fiquem “abraçadas” pela base aveludada.

Agora vem a parte que dá cara de sobremesa de confeitaria: a cobertura. Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas e, depois, misture uma caixa de creme de leite até formar uma ganache brilhante e uniforme. Espalhe essa camada sobre o creme branco, alisando bem para deixar a travessa bonita.

Leve à geladeira por, no mínimo, duas horas — quanto mais gelada, melhor o resultado.

O segredo para ficar perfeito

A uva é a estrela. Escolha frutas firmes, crocantes e sem manchas. E, principalmente, seque muito bem antes da montagem. Outro ponto importante é o creme: ele precisa ficar espesso o suficiente para envolver a uva sem escorrer, mas sem virar um bloco duro.

O ponto ideal é aquele que cai da colher formando um “montinho” e não espalha rápido.

