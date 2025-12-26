Mais de 200 vagas: empresa de Goiânia oferece emprego com benefícios e sem exigir experiência
Contrato oferece planos de saúde e odontológico gratuito, convênio farmácia, Total Pass, dentre outros
A MAAS Serviços abriu mais de 200 vagas de emprego para o cargo de motorista de caminhão, em Goiânia, voltadas a candidatos que possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D ou E, sem exigência de experiência anterior.
As contratações são para atuação na unidade localizada no Jardim Balneário Meia Ponte.
A jornada de trabalho será em escala 6×1, com opções de turnos diurno e noturno.
Além do salário, a empresa oferece vale-alimentação, planos de saúde e odontológico gratuito, convênio farmácia, Total Pass, passe livre do trabalhador ou vale combustível, prêmio permanência e acesso a serviços gratuitos do SEST SENAT.
Os motoristas interessados podem se cadastrar pelo site maasservicos.rhgestor.com.br ou obter mais informações pelo WhatsApp (62) 3920-7960.
