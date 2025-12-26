Mais de 200 vagas: empresa de Goiânia oferece emprego com benefícios e sem exigir experiência

Contrato oferece planos de saúde e odontológico gratuito, convênio farmácia, Total Pass, dentre outros

Davi Galvão Davi Galvão -
Não é o salário: o que a geração Z busca no emprego e no mundo corporativo Goiânia
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A MAAS Serviços abriu mais de 200 vagas de emprego para o cargo de motorista de caminhão, em Goiânia, voltadas a candidatos que possuam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D ou E, sem exigência de experiência anterior.

As contratações são para atuação na unidade localizada no Jardim Balneário Meia Ponte.

A jornada de trabalho será em escala 6×1, com opções de turnos diurno e noturno.

Leia também

Além do salário, a empresa oferece vale-alimentação, planos de saúde e odontológico gratuito, convênio farmácia, Total Pass, passe livre do trabalhador ou vale combustível, prêmio permanência e acesso a serviços gratuitos do SEST SENAT.

Os motoristas interessados podem se cadastrar pelo site maasservicos.rhgestor.com.br ou obter mais informações pelo WhatsApp (62) 3920-7960.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias