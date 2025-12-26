Nova lei do IPVA: Estado aplica a menor taxa sobre o imposto que passa a valer já em 2026

Estado reduz alíquota e promete aliviar o bolso de milhões de motoristas a partir do próximo ano

Pedro Ribeiro - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Paraná aprovou uma nova lei que muda de forma significativa a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A partir de 2026, o estado passará a aplicar a menor alíquota do imposto no Brasil, reduzindo o valor pago pelos proprietários de veículos.

Com a mudança, a alíquota do IPVA cai de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos. Na prática, isso representa uma redução de cerca de 45% no imposto, o que coloca o Paraná na liderança nacional entre os estados com menor cobrança.

A nova regra beneficia a maior parte da frota estadual, incluindo automóveis, caminhonetes e motocicletas acima de 170 cilindradas. Segundo o governo, aproximadamente 83% dos veículos tributados no estado serão impactados pela redução.

Para exemplificar, um carro avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga cerca de R$ 1.750 de IPVA, passará a pagar aproximadamente R$ 950 em 2026. Além disso, o estado mantém o desconto de 6% para pagamento à vista, o que pode reduzir ainda mais o valor final.

O governo paranaense afirma que a medida busca aliviar o orçamento das famílias, estimular o consumo e incentivar a regularização dos veículos. A expectativa é que a redução da alíquota também ajude a diminuir a inadimplência do imposto.

Outro ponto destacado é que a mudança não comprometeria a arrecadação estadual. A projeção é que mais contribuintes passem a pagar o IPVA em dia, compensando a redução percentual da taxa.

A nova alíquota já está confirmada para o IPVA de 2026, cujo calendário de pagamento deve ser divulgado no fim de 2025. Até lá, os valores seguem as regras atuais.

Com a nova lei, o Paraná passa a se destacar no cenário nacional ao adotar uma política de tributação mais baixa sobre veículos, tornando-se referência para outros estados que discutem mudanças semelhantes no imposto.

