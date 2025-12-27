Hospital de Queimaduras de Anápolis celebra 50 anos de cuidado e excelência

Instituição se consolida como referência nacional ao unir humanização, tecnologia e transformação de vidas ao longo de cinco décadas

Isabella Valverde - 27 de dezembro de 2025

Hospital de Queimaduras de Anápolis (HQA). (Foto: Divulgação)

Fundado pelo casal Dr. Sebastião Célio Rodrigues da Cunha e Dra. Leila de Sá Rodrigues da Cunha, o Hospital de Queimaduras de Anápolis nasceu em 27 de dezembro de 1975 com um propósito muito claro: cuidar de pacientes com dignidade, respeito e excelência, transformando a vida de pessoas que enfrentam traumas graves e queimaduras.

Ao longo de sua trajetória, a instituição construiu uma história marcada pelo compromisso com a vida. Hoje (27), celebrando 50 anos de atuação, o hospital consolida-se como referência nacional, aliando tratamento humanizado, tecnologia de ponta, inovação constante e cuidado integral ao paciente.

Sempre atento às necessidades da população, o Hospital de Queimaduras de Anápolis ampliou sua atuação ao longo dessas cinco décadas. O que antes era um centro voltado exclusivamente ao atendimento de queimados, hoje também se destaca como referência no tratamento de feridas complexas, oferecendo soluções completas e individualizadas para cada caso.

Mais do que um centro especializado, o hospital é uma verdadeira família. Cada profissional que faz parte dessa história é altamente capacitado e atua com empatia, responsabilidade e dedicação. O cuidado vai além dos protocolos médicos e se reflete no acolhimento diário, no olhar atento e no respeito à dor e à trajetória de cada paciente.

Com uma estrutura completa e moderna, o Hospital de Queimaduras de Anápolis conta com UTI dedicada, centro cirúrgico exclusivo, salas de curativos especiais, ambulatórios eficientes, além de uma equipe multidisciplinar integrada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e especialistas em reabilitação.

Desde a primeira avaliação, a abordagem é sempre humanizada, com foco na recuperação plena, na melhoria da qualidade de vida e na garantia da autonomia e da dignidade dos pacientes. Cada tratamento é pensado de forma individual, respeitando as necessidades físicas e emocionais de quem está em processo de recuperação.

Ao longo desses 50 anos, milhares de vidas foram cuidadas e transformadas. Histórias de superação, esperança e recomeços fazem parte do legado construído com responsabilidade e amor pela profissão. E esse compromisso segue firme.

Que venham os próximos anos, marcados por excelência, inovação, cuidado completo e pela contínua transformação na vida de cada paciente e de cada família que confia no Hospital de Queimaduras de Anápolis.

