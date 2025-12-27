Lançado concurso público em Goiás com mais de 760 vagas e salários de até R$ 6 mil

Inscrições começam em breve e todo o processo será gerido pelo Instituto Verbena, da UFG

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Um grande concurso foi lançado no estado, visando contratar profissionais para atuarem no município de Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF, pagando uma remuneração, para tal, de até R$ 6.084,71.

As oportunidades serão para contratação imediata, incluindo formação de cadastro reserva, para cargos com exigência de níveis de escolaridade médio e superior de formação.

São 767 vagas, distribuídas assim, inicialmente: Advogado (02), Agente de Educação (50), Assistente de Educação – Monitor (50), Assistente Social (10), Auxiliar em Saúde Bucal (02), Biomédico (03), Bioquímico (05), Cirurgião-Dentista (10) e Condutor Socorrista (05).

Ainda há chances para Enfermeiro (20), Engenheiro Civil (02), Escriturário (10), Farmacêutico (10), Fiscal de Obras (03), Fiscal de Postura (03), Fiscal de Transporte Público e Trânsito (03), Fiscal de Tributos (04), Fiscal de Higiene Sanitária (03) e Fiscal de Meio Ambiente (03).

Continuando com as ofertas, têm para Fisioterapeuta (05), Fonoaudiólogo (06), Médico Clínico Geral (13), Motorista Oficial (05), Nutricionista (07), Orientador Educacional (25), Professor de Educação Básica – Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (200).

Ainda na área da docência, as vagas são para Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Ciências (20), Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Educação Artística (09) e Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Educação Física (12).

Incluem-se também os de Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Ensino Religioso (02), Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Espanhol (03), Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Geografia (20) e Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais História (20).

Continuando com Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Inglês (20), Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Matemática (60), Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Música (03) e Professor de Ensino Fundamental dos Anos Finais Português (60).

Por último, há ofertas para Psicólogo (07), Secretário Escolar (30), Supervisor Pedagógico (10), Técnico de Enfermagem (20), Técnico de Laboratório (05), Técnico em Radiologia (02), Terapeuta Ocupacional (03) e Veterinário (02).

Para se inscrever, o processo estará aberto a partir de 12 de janeiro e irá até 12 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena, clicando aqui. Será cobrado o valor da taxa de inscrição de R$ 100 a R$ 150.

Integram as etapas do processo prova objetiva, prova discursiva, prova de redação e prova de títulos, a depender do cargo pretendido.

Todos os detalhes sobre o processo podem ser obtidos a partir do edital, clicando aqui.

