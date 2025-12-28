Casal e duas crianças de Aparecida de Goiânia morrem em gravíssimo acidente a caminho da Bahia

Família pretendia passar Réveillon na praia pelo terceiro ano consecutivo

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma família, composta por um casal e duas crianças, de Aparecida de Goiânia, morreu na manhã deste domingo (28), após uma colisão frontal na BR-040, em Paracatu.

Conforme apurado pelo Portal 6, as vítimas foram identificadas como Wider Lopes, de 37 anos; a esposa dele, Jéssica Yorrana, de 33; o filho Arthur, de 4 anos; e o sobrinho João Lucas, de 9 anos.

A família, que ocupava um Voyage, havia saído do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, e seguia com destino à Bahia, onde pretendia passar o réveillon. Este seria o terceiro ano consecutivo em que eles passariam a virada do ano na praia.

Na altura do km 15 e por motivos ainda desconhecidos, o automóvel acabou colidindo com um Volkswagen T-Cross, que seguia no sentido Brasília.

Wider, a esposa e o filho morreram no local. Já o sobrinho do casal chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu.

Além deles, uma passageira do outro veículo também faleceu em decorrência de politraumatismo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil (PC) estiveram no local. A análise dos vestígios indica que o T-Cross, que seguia no sentido Brasília, entrou na faixa contrária e colidiu com o Voyage.

O caso seguirá sendo investigado.

