Goianos tiram a sorte grande e garantem mais de R$ 40 mil ao acertar números da Quina

Entre cartelas físicas e online, um dos felizardos ainda superou o valor dos companheiros ao apostar em seis dezenas

Natália Sezil - 28 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartelas da Quina. (Foto: Agência Brasil)

Alguns goianos garantiram um dinheiro extra nos últimos dias do ano. Os sortudos acertaram quatro dos cinco números sorteados na Quina deste sábado (27).

O concurso 6913 sorteou as dezenas: 25 – 31 – 38 – 42 – 58. O prêmio total era avaliado em R$ 13.767.011,44. Um apostador de Caetanos, na Bahia, conseguiu cravar os números e levar a bolada para casa.

Ainda assim, quatro goianos também conquistaram uma parcela do dinheiro. O primeiro deles é morador de Cumari, no extremo Sudeste do estado.

Ele optou por registrar uma aposta simples na Lotérica Cumari. Escolhendo apenas cinco números, levou R$8.466,42 para casa.

O segundo e o terceiro sortudos na Quina são de Goiânia. Um deles registrou um bolão de três cotas na Loteria Jogo do Milhão, no Setor Leste Universitário.

O outro optou por uma aposta simples na Santos Dumont, no Setor Central. Ele escolheu seis números, pagando mais caro pela cartela e levou um valor duas vezes maior que os outros: R$ 16.932,84.

O último felizardo é de Senador Canedo, região Metropolitana da capital. Foi o único que optou pelos canais eletrônicos, também com aposta simples.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina, de número 6914, acontece nesta segunda-feira (29). O prêmio é estimado em R$ 600 mil.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até às 20h nas lotéricas credenciadas. O internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3.