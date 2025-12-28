Goianos tiram a sorte grande e garantem mais de R$ 40 mil ao acertar números da Quina
Entre cartelas físicas e online, um dos felizardos ainda superou o valor dos companheiros ao apostar em seis dezenas
Alguns goianos garantiram um dinheiro extra nos últimos dias do ano. Os sortudos acertaram quatro dos cinco números sorteados na Quina deste sábado (27).
O concurso 6913 sorteou as dezenas: 25 – 31 – 38 – 42 – 58. O prêmio total era avaliado em R$ 13.767.011,44. Um apostador de Caetanos, na Bahia, conseguiu cravar os números e levar a bolada para casa.
Ainda assim, quatro goianos também conquistaram uma parcela do dinheiro. O primeiro deles é morador de Cumari, no extremo Sudeste do estado.
Ele optou por registrar uma aposta simples na Lotérica Cumari. Escolhendo apenas cinco números, levou R$8.466,42 para casa.
O segundo e o terceiro sortudos na Quina são de Goiânia. Um deles registrou um bolão de três cotas na Loteria Jogo do Milhão, no Setor Leste Universitário.
O outro optou por uma aposta simples na Santos Dumont, no Setor Central. Ele escolheu seis números, pagando mais caro pela cartela e levou um valor duas vezes maior que os outros: R$ 16.932,84.
O último felizardo é de Senador Canedo, região Metropolitana da capital. Foi o único que optou pelos canais eletrônicos, também com aposta simples.
Próximo sorteio da Quina
O próximo sorteio da Quina, de número 6914, acontece nesta segunda-feira (29). O prêmio é estimado em R$ 600 mil.
Para concorrer, basta fazer uma aposta até às 20h nas lotéricas credenciadas. O internet banking ou site Loterias Online também estão disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3.