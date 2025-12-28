Homem para no meio da rua, impede passagem e soca para-brisa de ônibus em Anápolis

Cena aconteceu no final da noite, quando veículo ainda transportava cerca de 10 passageiros

Natália Sezil Natália Sezil -
Para-brisas do ônibus ficou quebrado após soco e pedrada.
Para-brisas do ônibus ficou quebrado após soco e pedrada. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite deste sábado (27) após um homem, ainda não identificado, parar um ônibus da Urban e jogar pedras contra o para-brisa do veículo, em Anápolis.

Eram aproximadamente 21h quando o motorista da linha Viviam Parque foi surpreendido na rua Gilson J.L. Teixeira Balbi, já no referido bairro.

Ele transportava cerca de 10 passageiros quando teria se deparado com um homem parado no meio da rua. Vestindo camiseta e bermuda escuras, ele teria aberto os braços e mandado que o ônibus parasse.

Leia também

Imediatamente, o motorista freou para evitar um atropelamento. Em seguida, o suspeito socou o para-brisa esquerdo do veículo. Depois, arremessou uma pedra.

O homem teria fugido logo após quebrar os vidros, subindo a rua e tomando rumo ignorado. A PM empreendeu buscas, mas, inicialmente, não o localizou.

O caso foi formalmente registrado como dano. Agora, fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve identificar o suspeito e tomar as devidas providências.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias