Homem para no meio da rua, impede passagem e soca para-brisa de ônibus em Anápolis

Cena aconteceu no final da noite, quando veículo ainda transportava cerca de 10 passageiros

Natália Sezil - 28 de dezembro de 2025

Para-brisas do ônibus ficou quebrado após soco e pedrada. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite deste sábado (27) após um homem, ainda não identificado, parar um ônibus da Urban e jogar pedras contra o para-brisa do veículo, em Anápolis.

Eram aproximadamente 21h quando o motorista da linha Viviam Parque foi surpreendido na rua Gilson J.L. Teixeira Balbi, já no referido bairro.

Ele transportava cerca de 10 passageiros quando teria se deparado com um homem parado no meio da rua. Vestindo camiseta e bermuda escuras, ele teria aberto os braços e mandado que o ônibus parasse.

Imediatamente, o motorista freou para evitar um atropelamento. Em seguida, o suspeito socou o para-brisa esquerdo do veículo. Depois, arremessou uma pedra.

O homem teria fugido logo após quebrar os vidros, subindo a rua e tomando rumo ignorado. A PM empreendeu buscas, mas, inicialmente, não o localizou.

O caso foi formalmente registrado como dano. Agora, fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve identificar o suspeito e tomar as devidas providências.

