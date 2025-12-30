Adeus ao ar quente: onde colocar o ventilador para refrescar melhor e deixar o ambiente mais fresco

Um ajuste simples na rotina doméstica pode mudar completamente a sensação térmica

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

Com as temperaturas cada vez mais altas e a chegada do verão, o ventilador segue como um dos eletrodomésticos mais usados na refrigeração dos lares brasileiros.

Apesar disso, muitas pessoas ainda reclamam da sensação de abafamento mesmo com o aparelho ligado por horas. O motivo, segundo os técnicos em refrigeração, nem sempre está na potência do ventilador, mas no local e na direção em que ele é posicionado.

O erro mais comum é apontar o ventilador diretamente para dentro do ambiente, na tentativa de “jogar vento” nas pessoas. Essa prática até cria uma sensação momentânea de frescor, mas não resolve o problema do ar quente acumulado. Em espaços fechados, o aparelho acaba apenas movimentando o mesmo ar quente, sem promover uma troca eficiente com o exterior.

A forma mais eficaz de usar o ventilador é colocá-lo em frente a uma janela, mas apontando para fora. Dessa maneira, o equipamento atua como um exaustor improvisado, empurrando o ar quente para fora do ambiente.

Ao mesmo tempo, o ar mais fresco do lado externo é puxado naturalmente para dentro, criando uma corrente de ventilação contínua.

Essa estratégia funciona melhor porque o calor tende a se acumular em ambientes internos, especialmente no fim da tarde. Ao expulsar esse ar aquecido, o ventilador ajuda a reduzir a temperatura geral do cômodo, e não apenas a sensação térmica.

O resultado é um ambiente mais arejado, fresco e confortável, sem aumento no consumo de energia e sem a necessidade de aparelhos mais caros.

