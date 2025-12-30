Homem é preso em Goiás por fingir ser dono de lote para vender imóvel e enganar vítima

Segundo Polícia Civil, suspeito integra esquema criminoso que se juntou para produzir documentação falsa e aplicar golpes

Augusto Araújo - 30 de dezembro de 2025

Suspeito foi preso pela Polícia Civil (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu um homem após fingir ser dono de um lote para enganar um comprador, em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com o Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) do município, em abril de 2022, o suspeito se juntou a outros indivíduos para produzir documentos falsos e se passar por proprietário do imóvel.

Com a documentação fraudulenta, o imóvel foi colocado à venda de forma ilegal.

Assim, uma vítima foi atraída, acreditando na regularidade da negociação, e efetuou o pagamento por meio da transferência de um veículo de sua propriedade, além de conceder uma procuração pública aos criminosos.

De posse do documento, o grupo negociou o automóvel no Distrito Federal, fazendo uma nova vítima, que realizou transferências bancárias em favor de um dos autores do esquema.

Segundo a Polícia Civil, os valores obtidos com o golpe foram posteriormente divididos entre os integrantes da associação criminosa.

O grupo já havia sido desarticulado durante a Operação “Lote Alheio”, deflagrada em 7 de dezembro de 2023, quando foram cumpridos cinco mandados de busca domiciliar e determinado o bloqueio de 36 contas bancárias ligadas aos investigados.

Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o réu preso nesta segunda-feira (30) não foi localizado para fins de citação.

Mesmo ciente da ação penal em andamento, ele deixou de se apresentar à Justiça, o que levou à decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

O investigado permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele responde pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato.

