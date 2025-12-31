Homem ameaça matar ex-mulher com faca após ela se recusar a sair para comprar cigarros, em Rio Verde

Vítima acabou quebrando um dos dedos ao tentar se defender das agressões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mulher relatou ter sido agredida pelo ex após se recusar a sair para comprar cigarros. (Foto: Reprodução)
Um homem, de 34 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (31), em Rio Verde, após ameaçar de morte a ex-companheira com uma faca e descumprir medidas judiciais, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. O motivo da violência teria sido uma discussão após a vítima se recusar a comprar cigarros.

A prisão ocorreu na Avenida Pauzanes, depois que a polícia foi acionada para atender a uma denúncia de que o suspeito perseguia a mulher em via pública, bastante exaltado, afirmando que iria matá-la.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram o homem com as características informadas e realizaram a abordagem.

Segundo relato da vítima, o ex-companheiro foi até a residência dela e a obrigou a sair para comprar cigarros.

Diante da recusa, ele passou a ameaçá-la de morte com uma faca, além de provocar danos ao veículo da mulher durante a confusão.

Ainda conforme a vítima, durante o ataque, ela acabou prendendo o dedo na porta do carro ao tentar se defender, sofrendo uma lesão grave. Posteriormente, exames médicos confirmaram fratura no dedo.

O suspeito também apresentava lesões pelo corpo e alegou que teria se machucado durante uma briga com a ex-companheira.

Já dentro da viatura, a caminho da delegacia, ele permaneceu agressivo, se debatendo e afirmando que acusaria os policiais de tortura para tentar obter liberdade na audiência de custódia.

Após consulta, foi constatado que o homem utilizava tornozeleira eletrônica e não poderia estar fora de casa no período noturno, além de possuir antecedentes criminais por furto e roubo.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde. O caso foi registrado na delegacia e segue sob apuração da Polícia Civil (PC).

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

