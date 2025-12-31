Homem ameaça matar ex-mulher com faca após ela se recusar a sair para comprar cigarros, em Rio Verde

Vítima acabou quebrando um dos dedos ao tentar se defender das agressões

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2025

Mulher relatou ter sido agredida pelo ex após se recusar a sair para comprar cigarros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (31), em Rio Verde, após ameaçar de morte a ex-companheira com uma faca e descumprir medidas judiciais, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. O motivo da violência teria sido uma discussão após a vítima se recusar a comprar cigarros.

A prisão ocorreu na Avenida Pauzanes, depois que a polícia foi acionada para atender a uma denúncia de que o suspeito perseguia a mulher em via pública, bastante exaltado, afirmando que iria matá-la.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram o homem com as características informadas e realizaram a abordagem.

Segundo relato da vítima, o ex-companheiro foi até a residência dela e a obrigou a sair para comprar cigarros.

Diante da recusa, ele passou a ameaçá-la de morte com uma faca, além de provocar danos ao veículo da mulher durante a confusão.

Ainda conforme a vítima, durante o ataque, ela acabou prendendo o dedo na porta do carro ao tentar se defender, sofrendo uma lesão grave. Posteriormente, exames médicos confirmaram fratura no dedo.

O suspeito também apresentava lesões pelo corpo e alegou que teria se machucado durante uma briga com a ex-companheira.

Já dentro da viatura, a caminho da delegacia, ele permaneceu agressivo, se debatendo e afirmando que acusaria os policiais de tortura para tentar obter liberdade na audiência de custódia.

Após consulta, foi constatado que o homem utilizava tornozeleira eletrônica e não poderia estar fora de casa no período noturno, além de possuir antecedentes criminais por furto e roubo.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde. O caso foi registrado na delegacia e segue sob apuração da Polícia Civil (PC).

